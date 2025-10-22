Какие страны будут в тренде в 2026 году: подборка для туристов

Ежегодно в мире появляются новые туристические тренды, и 2026 не станет исключением. Путешествия все чаще вдохновляются не только природой или кухней, но и кинематографом. Тренд, который уже охватил Европу, Америку и Азию, называется set-jetting – это путешествие к локациям, которые стали популярными после съемок кинохитов.

В 2026 году на экраны выходят десятки масштабных фильмов и сериалов, которые превратят целые регионы в новые магниты для путешествий. Эксперты сделали прогноз относительно популярных направлений.

Что такое set-jetting

Термин set-jetting означает путешествие к местам, которые стали известными благодаря фильмам и сериалам. По данным платформы Expedia, это одно из главных туристических направлений 2026 года. Целых 81% путешественников поколений Z и миллениалов планируют поездки, вдохновляясь экранами – от исторических драм до приключенческих блокбастеров.

Если в свое время Ноттинг-Хилл стал культовым после одноименного фильма, а греческие острова ассоциируются с "Mamma Mia!", то 2026 год подарит новые тренды.

Йоркшир, Великобритания

Вдохновение: "Грозовой перевал" и "Аббатство Даунтон".

Похоже, 2026-й станет годом британской классики. В живописных ландшафтах Йоркшира снимали сразу две громкие премьеры: экранизацию романа "Грозовой перевал" режиссера Эмеральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди, а также финальный фильм "Аббатства Даунтон".

Атмосферные холмы, старинные поместья и туманные деревни Гаворт и Грасингтон теперь обещают наплыв киноманов со всего мира.

Пелопоннес, Греция

Вдохновение: "Одиссея" Кристофера Нолана.

Лето 2026 года обещает греческий колорит в голливудском масштабе: Кристофер Нолан снял эпическую "Одиссею" с Мэттом Дэймоном, Томом Холландом, Энн Хэтэуэй и Зендеей.

Пейзажи Пелопоннеса – античные руины, скалистые побережья и оливковые долины – станут обязательным пунктом в маршрутах кинопутешественников.

Тоскана, Италия

Вдохновение: Jay Kelly

Солнечные холмы Тосканы снова возвращаются в кадр – на этот раз в фильме "Jay Kelly". Виноградники, виллы и старинные городки станут фоном для романтической истории, которая точно увеличит поток туристов в регион.

Далматское побережье, Хорватия

Вдохновение: "Люди, которых мы встречаем в отпуске".

Новая романтическая комедия снималась частично на побережье Адриатики. Голубая вода, каменные городки и средиземноморская кухня – именно то, что превратит хорватские курорты в одну из самых популярных локаций лета-2026.

Палаван, Филиппины

Вдохновение: The Last Resort.

Серферы, пальмы, бирюзовые лагуны – фильм "The Last Resort" откроет для мира красоту острова Палаван. После премьеры ожидается настоящий бум эко-туризма и романтических побегов на Филиппины.

Самоа, Полинезия

Вдохновение: "Моана".

Дисней возвращает историю Моаны в формате live-action, а съемки проходили на островах Самоа. Экзотические пейзажи, вулканические берега и традиционная культура Полинезии могут сделать этот регион одним из самых модных направлений 2026 года.

Веллингтон, Новая Зеландия

Вдохновение: "Аватар".

После успеха предыдущих частей "Аватара" Новая Зеландия снова станет главным пунктом кинематографического паломничества. Здесь снимали невероятные пейзажи для четвертого фильма франшизы, который выйдет в 2026 году.

