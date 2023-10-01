Экстремальные и экстравагантные блюда: что попробовать, если в путешествии хочется чего-то необычного

Живые личинки, зловонные фрукты и жареные тараканы… Все это вызывает больше отвращения, чем желание пообедать. Однако настоящие храбрецы иногда решаются попробовать удивительные иностранные деликатесы и оценить их необычный вкус. Если вы входите в число таких гурманов, то держите подборку самых интересных "вкусняшек" со всего мира.

Суши из живого осьминога, Южная Корея.

Об этом блюде вы наверняка уже слышали, но мы не могли обойти его вниманием. На самом деле, осьминоги популярны во многих странах. Их маринуют в кисло-сладком соусе и едят просто засоленными, добавляют в супы, в пасту, в салаты, жарят, тушат… Если коротко, то рецептов множество. Но корейцы нашли, чем удивить туристов.

Суши из живого осьминога подаются очень экстравагантно. Шеф-повар прямо на вашем столе режет моллюска на кусочки, приправляет специями, иногда заливает соусом и приглашает вас отведать блюдо. В этот момент щупальца еще двигаются и даже могут присосаться ко рту или пищеводу. Это очень опасно, поэтому новичкам советуют тщательно пережевывать свой деликатес, чтобы не подвергнуть себя неприятностям.

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Конечно, это блюдо имеет более привычные аналоги. Например, если вы не хотите есть осьминога заживо, вы можете заказать маринованного моллюска. Двигаться он точно не будет, а вкус такого блюда нежный и приятный.

Турдакен, США

Казалось бы, в этом блюде нет ничего удивительного, просто мясо, фаршированное другим мясом. Но теперь представьте, как это выглядит в действительности.

Берется большая индейка. Она хорошо вычищается изнутри, иногда из нее еще достают косточки. Затем ее смазывают растительным или сливочным маслом с приправами и солью. Далее фаршируют целой курицей, которую в свою очередь начиняют яблоками, вареными яйцами, фаршем, лимоном или любой другой начинкой.

Тушится это блюдо от 4 до 8 часов, все зависит от размера и температуры в духовом шкафу. Обычно деликатес готовят в День благодарения. Кстати, в интернете можно найти много видео, как родители шутят над своими детьми, которые впервые пробуют такую индейку и не знают о "сюрпризе" внутри.

Кстати, в Британии есть свой аналог турдакена под названием "королевское жаркое". Ее готовят из 5 птиц: индейки, гуся, курицы, фазана и голубя.

Натто, Япония

Японская кухня пользуется невероятной популярностью среди украинцев. Почти в каждом городе нашего государства есть хотя бы один ресторанчик, угощающий гостей блюдами восточного государства. Однако в их меню вы не найдете самый распространённый среди жителей Японии завтрак – натто. Объясняем, почему так вышло.

Этот деликатес на самом деле считается простым в приготовлении и очень дешевым. Он есть практически в каждой японской квартире. Натто – это блюдо, которое готовится из ферментированных соевых бобов. Оно богато клетчаткой и витаминами, поэтому его часто дают детям.

Однако эти преимущества никак не перекрывают просто ужасающий аромат такого завтрака. Для иностранцев, не привыкших к такому запаху, отведать блюдо – настоящее испытание. Еще более отпугивает липкая и скользкая консистенция.

Если вы все же решились попробовать натто, рекомендуем есть его с рисом, пряным соусом или васаби. Это значительно улучшит вкус.

Заливное из лосиного носа, Аляска.

Такое необычное и очень эксклюзивное блюдо можно попробовать на Аляске. Природные условия этого региона строги. Здесь трудно выращивать скот или даже заниматься охотой. Постоянные морозы и сильный ветер способствуют тому, чтобы местные жители были изобретательны в вопросах питания. Конечно, сейчас поставки еды на Аляску происходят регулярно, но когда-то ситуация была совсем другой. В те времена и возникло заливное из лосиного носа.

Готовится оно так же, как и привычный нам холодец. Мясо нарезается и варится на медленном огне несколько часов с чесноком и специями. Затем бульон охлаждают, процеживают и заливают им кусочки мяса.

Обычно это блюдо готовят к праздникам. Его, кстати, можно попробовать в некоторых ресторанах с национальной кухней. Там сразу можно отведать еще колбасу и жаркое из лосиного мяса.

Эскамолес, Мексика

Попробовать этот деликатес может позволить себе далеко не каждый турист. И дело не в том, что эскамолес – блюдо необычное, а в цене этого продукта.

Но давайте по порядку. Эскамолес – это личинки муравьев. Как и обычную рыбью икру, их засаливают или маринуют в масле. Кушанье имеет очень насыщенный вкус с ореховыми нотками.

Кстати, личинки запрещено экспортировать. Так что их можно попробовать только в Мексике. Стоят они дорого, но это оправдано. Подается деликатес в очень многих ресторанах, ведь его считают гордостью страны.

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