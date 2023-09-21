3 загадочные древние места, которые до сих пор не дают покоя историкам и археологам

Наш мир настолько велик и разнообразен, что в нем всегда есть место для загадок. Почему на рисунках древних египтян можно разглядеть НЛО, как племена майя собрали столько информации о космосе, почему исчезли те или иные цивилизации… Историки до сих пор пытаются найти ответы на некоторые вопросы, но попросту. Туристы же обожают локации, наполненные "сверхъестественными" достопримечательностями.

Линии Наски (Перу)

Загадочные геоглифы, расположенные в пустыне Наска в Перу – это уникальное наследие древней цивилизации. А еще это одно из самых впечатляющих археологических чудес, которое хочется увидеть своими глазами.

Просто представьте: гигантские рисунки на земле, образующие изображения геометрических фигур, птиц, солнца, луны и животных. Некоторые из них имеют невероятные размеры – от десятков до сотен метров в длину. Рассмотреть их не так-то просто, нужно подняться на высоту. Сделать это можно во время экскурсии на вертолете или с находящихся рядом холмов.

Видео дня

Геоглифы были созданы примерно между II веком до н. и VII веком н.э. известной цивилизацией Наска, населявшей этот регион в давние времена. Рисунки выполнены путем удаления красной оксидной глины с поверхности пустыни, что делает их отбеленными на фоне окружающего песка. Как именно это делалось – пока неизвестно. Историки склонны верить, что для этого процесса использовались камни, палки и всевозможные керамические изделия. Об этом свидетельствуют и находки, которые удалось раскопать археологам.

Важно отметить, что фигуры относительно хорошо сохранились на протяжении веков благодаря уникальным климатическим условиям пустыни, где они расположены. Редкие осадки и отсутствие ветров помогли уберечь линии от уничтожения.

Главная загадка рисунков состоит в их назначении. До сих пор точно неизвестно, зачем именно создавались эти фигуры. Есть много гипотез, включая религиозные, астрономические и гидрологические теории. Некоторые ученые считают, что это были объекты для наблюдения за солнечными и лунными затмениями, другие предполагают, что геоглифы использовались для различных обрядов.

В целях сохранения линий Наски и изучения их происхождения они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

Эти удивительные геоглифы остаются одной из самых больших загадок археологии и продолжают привлекать внимание исследователей и туристов со всего мира.

Стоунхендж (Великобритания)

Это археологическая достопримечательность, состоящая из каменных монолитов, расположенных в форме кольца. Этот античный комплекс, известный своей огромной исторической значимостью, остается одной из известнейших загадок в мире.

Стоунхендж состоит из двух основных компонентов – внешнего круга из больших плоских монолитов, направленных вверх, и внутреннего – из меньших вертикальных камней, соединенных горизонтальными перекладинами. В центре расположен алтарь. В общей сложности вся конструкция весит несколько сотен тонн.

Эта достопримечательность была построена еще до нашей эры, поэтому у людей тогда не было ни необходимой техники для передвижения глыб, ни каких-либо вспомогательных материалов. Это привело к множеству дебатов среди ученых о происхождении и назначении этого сооружения.

Понятно, что Стоунхендж использовался для астрономических наблюдений и вычислений. Некоторые камни направлены так, что указывают на точное расположение солнца в определенные дни года. Это свидетельствует о том, что постройка имела важное значение для древних людей. Однако какое именно?

Одна из основных загадок Стоунхенджа – как и каким образом огромные валуны были перемещены и установлены на своем месте. Эта операция требовала значительных технических знаний и ресурсов. Историки спорят по этому поводу и выдвигают разные, иногда невероятные гипотезы.

Стоунхендж включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Великобритании.

Исследования этого места продолжаются до сих пор. Новые открытия раскрывают информацию о жизни древних цивилизаций и возможных целях и назначениях Стоунхенджа.

Петра (Иордания)

Это одно из самых впечатляющих археологических чудес света, расположенное в пустыне Иордании. Петра – древний город, вырезанный прямо в скалах. Он считается одним из важнейших археологических и культурных памятников Иордании.

Петра была основан древними арабскими народами, вероятно, еще до нашей эры. Город располагался на важном торговом маршруте, соединявшем Римскую империю с Аравией, Индией и Ираном.

Самое известное здание в Петре – это Казна или Аль-Хазн. Это мавзолей, вырубленный в скале, поражающий своим величием и красотой. Другие выдающиеся постройки включают Большую храмовую площадь, мост и Амфитеатр.

Одним из величайших технических достижений города является система водоснабжения. Большая часть древнего населенного пункта была полностью снабжена не только технической, но и питьевой водой, что было невероятным чудом в то время.

Петра привлекает миллионы туристов со всего мира и не зря. Вырубленные в скалах сооружения, глубокие каньоны и живописные виды делают город чрезвычайно привлекательным для посетителей.

В истории этого памятника осталось много тайн. В частности, неизвестно, почему и как античные жители города осуществили строительство грандиозных сооружений в скалах и почему эти люди позже покинули свои дома. Также историки продолжают изучать политическую и экономическую роль населенного пункта в древнем мире. Пока существует много вопросов, на которые ученые не готовы дать точного ответа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывает, что скрывают стены Петры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!