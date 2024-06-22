Эко-выходные с семьей: интересные фермы и поля в Киевской области

Пора выезжать на природу. Куда отправиться и где интересно провести уикенд – рассказываем ниже.

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Sheepland

Размещается в Васильковских "Карпатах". Здесь можно познакомиться с жизнью животных, отведать экологически чистые продукты и просто отдохнуть от городской суеты. Все вокруг напоминает горную местность. На локации живут овцы, козы, свиньи, лошади и т.д. Кстати, на территории можно сделать тематическую фотосессию.

Для уикенда более чем на один день, советуем арендовать домик с чаном и сауной.

Как добраться?

Ферма находится в селе Большая Бугаевка. Доехать сюда можно на собственном автомобиле или автобусе из Киева. Имейте в виду, понедельник – выходной, а домашних любимцев лучше оставить дома. Вход для взрослых – 250 гривен, для детей до 10 лет – 100, а до 5 – бесплатно.

"Бабьи козы"

Туристический объект размещается в поселении Галайки. Молодая семья почти каждый день принимает гостей. Здесь расскажут об истории создания хозяйства, познакомят с белоснежными животными и поделятся способом их содержания.

А еще посетителям предложат пройти мастер-класс по ручному доению. После чего молоко можно попробовать. Обязательно возьмите с собой лакомство для коз. Покормить "блондинок" можно кусочками хлеба или яблок.

Кстати, после экскурсии по производству сыров, хозяева проводят дегустацию продукции. Еду подают с красным сухим вином или травяным чаем. А еще здесь можно купить не только молочные изделия, но и породистого животного.

Как добраться?

Попасть сюда можно на собственном транспорте по предварительной записи.

Ясногородка

Семейный экопарк предлагает познавательную экскурсию по страусиной ферме. Здесь собрали почти все виды этих птиц. Из интересного: гостей научат отличать мальчиков от девочек. А еще предложат вместе заглянуть в инкубатор, где вылупляется малыш.

На территории зоопарка обитает более 40 видов пернатых и пушистых — от утят до верблюдов. А еще здесь не действует правило "близко не подходить". Все животные дружны и любят фотографироваться.

Кстати, в уютном ресторане Ferma. Local Food Hub можно отведать стейк из страусиного мяса или омлет из крупных яиц. Кроме таких деликатесов в заведении подают жареные улитки и пельмени с фазаном и индейкой.

Для более ленивого отдыха выбирайте бассейн на территории этнопарка. Здесь можно расслабиться в кристально чистой воде с прохладными коктейлями. На локации обустроили гамаки под деревьями и барбекю. Для малышей подготовили множество развлечений – от батутов, качелей и горок до веревочного парка на деревьях.

Имейте в виду, сюда нельзя приносить с собой напитки и еду, а тем более кормить ею животных. Для этого продается специальный корм.

Как добраться?

Ясногородка работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Путешествие в этнопарк из Киева займет около 50-60 минут. Лучший способ добраться сюда – на автомобиле.

Медвино

Полтора часа езды от столицы — и вы попадаете в сафари парк и самую большую оленью ферму в Украине. Здесь обитает около 500 особей трех видов. В природном комплексе создали все условия максимально приближенные к дикой природе.

Чтобы надолго запомнить поездку, рекомендуем выбрать сафари на квадроцикле или баге. Для тех, кто любит находиться на свежем воздухе, отлично подойдет глемпинг. В нём есть все для комфортного отдыха. Кстати, на местном сыроварне можно приобрести натуральные молочные продукты или попробовать их на дегустации.

Учтите, что заведений питания на территории нет, поэтому не забудьте взять с собой перекус.

Как добраться?

Гостей ждут ежедневно с 10:00 до 18:00, бронирование обязательно. Доехать до природного объекта можно автобусом или транспортом.

oLawander

Экопарк был основан в 2017 году. С этого времени здесь выращивают вкусные ягоды и душистую лаванду. Для получения хорошего урожая не применяют даже химические средства и минеральные удобрения.

Гости могут заранее заказать любое количество свежесобранной клубники и ежевики или собрать вкусности собственноручно. А еще это отличное место для фотосессии. Также на территории работает кофейня, где подают напиток из душистого растения, натуральные лимонады и крафтовые десерты.

Любителям садоводства владельцы предлагают приобрести разнообразные саженцы и семена. Все продукты, которые можно купить, созданы вручную исключительно из собственного сырья.

На ферме гости могут устроить пикник среди природы и отдыхать от шумного города.

Кстати, на входе выдают картонные корзины для сбора ягод. Их потом можно забрать с собой, заплатив в кафе. В стоимость билета входит клубника. Ею можно полакомиться на поле.

Как добраться?

Чтобы зайти на территорию комплекса, взрослым придется заплатить 150 гривен, за детей с 7 до 14 лет – 100. Локация находится в поселке Дымер Вышгородского района.

Отдохните душой и телом! Запланируйте выходные в календаре на одной из экоферм Киевской области.

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