Доступный отдых на море: куда украинцам стоит поехать летом 2026

Традиционный летний отдых для граждан Украины за последние годы претерпел существенные изменения из-за рисков для безопасности на отечественном черноморском побережье. Хотя Карпаты остаются надежным и безопасным вариантом отдыха в горах, Одесская область, относительно подходящая для пляжного сезона, все равно таит в себе немало опасностей.

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В связи с этим путешественники всё чаще выбирают длительные, но проверенные маршруты к зарубежным курортам. Геополитическая нестабильность и топливный кризис не останавливают украинцев, поэтому эксперты подготовили список лучших бюджетных направлений для незабываемого летнего отпуска, пишет УНИАН.

Крит, Греция

Крупнейший греческий остров предлагает путешественникам колоссальное разнообразие: от древних тысячелетних памятников и роскошной гастрономии до современных городов Ираклион и Ханья. За пределами крупных городов Крит радует весьма умеренными ценами – приличный номер на двоих можно найти даже за 1,6 тысячи гривен за ночь (однако придется решать вопрос с транспортом). Украинские агентства предлагают множество готовых туров на остров, где недельный тур на двоих обойдется примерно от 40 тысяч гривен. Самостоятельно сюда летают рейсы Ryanair, Wizz Air и SkyUp.

Марса-Алам, Египет

Хотя летний Египет пугает многих жарой, сухой климат и кондиционеры в отелях позволяют переносить ее довольно легко. Курорт Марса-Алам — это необычный зеленый оазис посреди пустыни с первоклассными условиями для подводного плавания и развитой инфраструктурой "все включено". Важным бонусом для украинцев является практически полное отсутствие российских туристов, в отличие от Хургады. Это единственное направление в списке, куда значительно выгоднее ехать именно через туроператора – цены на пакетные туры в четырёхзвёздочные отели для двоих начинаются от 55 тысяч гривен.

Аликанте, Испания

Южный испанский городок Аликанте на берегу Средиземного моря остается прекрасной альтернативой переполненным Барселоне или Майорке. Курорт привлекает умеренными ценами, длинными песчаными пляжами с прозрачной водой, уютным историческим центром и ресторанами с морепродуктами. Большим преимуществом для наших граждан является многочисленная украинская диаспора: встретить земляков среди персонала местных отелей или посетить "украинскую" кофейню здесь – не редкость. Стоимость скромного двухместного номера начинается от 3,5 тысячи гривен за ночь, а более комфортабельные варианты ближе к воде стоят от 5 тысяч гривен. Добраться сюда можно лоукостерами Ryanair, Wizz Air или SkyUp из соседних с Украиной стран.

Констанца, Румыния

Соседняя Румыния способна приятно удивить украинцев черноморским курортом Констанца, который предлагает высокое качество обслуживания по очень низким ценам. Город имеет обширную пляжную полосу с множеством клубов, красивую набережную и исторический центр, где переплелись греческая, итальянская и турецкая архитектура. Цены на простые двухместные номера у моря являются рекордно низкими для нашего списка – от 1700 гривен за ночь. Главное преимущество заключается в логистике: до Бухареста из Украины можно легко доехать на автобусе или поезде, а оттуда по железной дороге добраться до самой Констанцы.

Тиват, Черногория

Это тихий адриатический городок со стратегическим расположением, откуда менее чем за час можно добраться до популярных Будвы и Котора или же до живописных горных заповедников. Двухместные апартаменты эконом-класса недалеко от моря можно арендовать от 2 тысяч гривен за ночь, а варианты с красивым видом обойдутся от 4 тысяч гривен. Это направление очень популярно в Украине, поскольку туроператоры предлагают автобусные туры по цене от 20 тысяч гривен на двоих. Для самостоятельных путешественников удобно лететь лоукостерами в Подгорицу из Венгрии или Польши.

Бари, Италия

Город Бари, расположенный на побережье Адриатического моря, является столицей колоритного региона Апулия, который называют "скрытой жемчужиной" Италии. Здесь нет огромных толп туристов, но есть длинная береговая линия, оживленная ночная жизнь и удивительная региональная кухня. Бари удобно расположено, что позволяет быстро добраться до других аутентичных городков, таких как Альберобелло или Монополи. Цены на скромное жилье в середине июня начинаются от 3,5 тысячи гривен, а за 4-4,5 тысячи можно найти вполне комфортабельные апартаменты. Бюджетные авиарейсы в Бари из приграничных стран осуществляют компании Wizz Air и Ryanair.

Алачати, Турция

Этот курортный поселок на побережье Эгейского моря на западе Турции лишен традиционной суеты крупных курортов и практически неизвестен туристам из РФ. Зато здесь отдыхают европейцы и турецкие знаменитости, а в архитектуре и атмосфере ярко ощущается греческое влияние. Пляжи Алачаты подходят как для спокойного семейного отдыха, так и для занятий серфингом. Цены на номера в бутиковых отелях исторического центра начинаются от 3 тысяч гривен за ночь (в 2-3 км от моря), а ближе к пляжам – от 3,7 тысячи гривен. Самый простой способ добраться сюда – лететь авиакомпаниями Pegasus или SunExpress до Измира, например, из Польши.

Кашкайш, Португалия

Для тех, кто мечтает о Португалии, но стремится к уединению, идеальным выбором станет старинный курорт Кашкайш, расположенный в 40 минутах езды на поезде от Лиссабона. Бывшая резиденция португальских монархов привлекает дворцами с плиткой азулежу, песчаными пляжами, музеями и уникальным природным рифом. Отсюда также удобно добираться до мыса Рока и Синтры. Несмотря на то, что Кашкайш считается недешёвым местом, во второй половине июня здесь реально найти двухместное размещение по цене от 3 тысяч гривен за ночь, хотя авиабилеты в Лиссабон летом традиционно дорожают.

OBOZ.UA писал об острове в Греции, который затмевает Санторини.

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