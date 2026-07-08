Забудьте о Санторини: назван греческий остров, который поразит вас даже больше

Туристы всё чаще ищут альтернативу переполненному и дорогому Санторини, стремясь найти настоящую атмосферу Греции. Известный сервис Skyscanner в своем новом летнем путеводителе открыл для широкой публики уютный остров Астипалея, который раньше местные жители держали в секрете.

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Как отмечает Travel Off Path, этот уголок предлагает путешественникам невероятные пейзажи, глубокую аутентичность и приятные цены, которые существенно отличаются от стоимости отдыха на популярных курортах. Посетители могут наслаждаться традиционной архитектурой и чистым морем, не переплачивая за каждый шаг и не соревнуясь за место для красивого фото.

Чем интересна Астипалея

Астипалея с её белыми домами, голубыми дверями и панорамными видами на Эгейское море визуально напоминает Санторини или Миконос, но географически она принадлежит к другой группе островов. Остров является частью архипелага Додеканес и расположен ближе к Родосу и Косу. Благодаря такому уникальному сочетанию путешественники получают желанную эстетику классической Греции, но без изнурительной толчеи и заоблачных цен.

Это идеальное место, чтобы почувствовать настоящую магию островов без блогеров и инфлюенсеров на каждой ступеньке.

Главной достопримечательностью острова является венецианский замок Кверини, возвышающийся над главным городом Хора, словно корона. Эта величественная крепость, построенная на самой высокой точке, придает Астипалее потрясающий визуальный эффект, который трудно забыть. Подъем к замку вознаграждает туристов захватывающим видом на ветряные мельницы, лабиринты белых улочек и бескрайнее море.

Цены в Астипалее

Астипалея – один из лучших вариантов по соотношению цены и качества как в плане питания, так и в плане проживания. Острову не нужна шумная ночная жизнь или искусственный свадебный ажиотаж, ведь он привлекает своей спокойной и уютной атмосферой. Чтобы не тратить месячную зарплату на роскошные виллы, здесь можно выбрать стильные бутик-отели за вполне разумные деньги:

Hotel Karavo – от $54 за ночь (2 400 грн);

Ixthioessa Boutique Hotel – от $70 за ночь (3 125 грн);

Esperia Luxury Suites – от $72 за ночь (3 210 грн);

Pylaia Boutique Hotel & Spa – от $130 за ночь (5 800 грн).

OBOZ.UA писал о месте, которое путешественники рекомендуют начинающим туристам.

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