Доступные горнолыжные курорты в Европе: лидирует Болгария

Зимний горнолыжный отдых в Европе не обязательно должен быть дорогим, даже в разгар сезона. Новый индекс доступного лыжного отдыха проанализировал цены на популярных курортах континента.

В исследовании сравнивали стоимость подъемников, проката снаряжения, проживания, транспорта и даже напитков. Результаты показали, что бюджетные направления часто остаются без внимания туристов. В то же время именно они предлагают оптимальное соотношение цены и качества. Лидером рейтинга неожиданно стала Болгария, пишет Express.

Самые выгодные горнолыжные направления

Банско (Болгария) — самый дешевый курорт рейтинга с доступными ценами на подъемники, жилье и питание. Подъемник + прокат лыж: £63 (3653 грн). Отель + транспорт: £79 (4580 грн). Бялка Татшанска (Польша) — популярен среди начинающих и семей благодаря хорошему соотношению цены и качества. Подъемник + прокат лыж: £48 (2780 грн). Отель + транспорт: £95 (5500 грн). Боровец (Болгария) — старейший курорт страны с широкими и ухоженными трассами. Подъемник + прокат лыж: £57 (3300 грн). Отель + транспорт: £91 (5300 грн). Бардонеккия (Италия) — высокогорный курорт с олимпийским наследием и умеренными ценами. Подъемник + прокат лыж: £63 (3650 грн). Отель + транспорт: £95 (5500 грн). Пал-Аринсаль (Андорра) — сочетание доступного лыжного отдыха и расслабленной атмосферы après-ski. Подъемник + прокат лыж: £59 (3420 грн). Отель + транспорт: £105 (6100 грн). Соз-д'Улькс (Италия) — солнечный курорт на трассах Виа Латтеа с оживленной ночной жизнью. Подъемник + прокат лыж: £66 (3830 грн). Отель + транспорт: £102 (6000 грн). Сестриере (Италия) — классический альпийский курорт с разнообразными трассами для разных уровней подготовки. Подъемник + прокат лыж: £72 (4175 грн). Отель + транспорт: £102 (6000 грн). Ла-Молина (Испания) — доступный курорт в Пиренеях, удобный для семейного отдыха. Подъемник + прокат лыж: £65 (3700 грн). Отель + транспорт: £124 (7200 грн). Ле-дез-Альп (Франция) — высокогорный курорт с надежным снежным покровом и конкурентными ценами. Подъемник + прокат лыж: £80 (4650 грн). Отель + транспорт: £163 (9450 грн). Морзин (Франция) — аутентичное альпийское направление в зоне Portes du Soleil за умеренную стоимость. Подъемник + прокат лыж: £81 (4700 грн). Отель + транспорт: £190 (11020 грн).

Первое место в списке занял болгарский курорт Банско, который признали самым доступным горнолыжным направлением в Европе. Здесь дневные расходы на подъемники и прокат снаряжения остаются одними из самых низких, а цены на проживание и питание приятно удивляют. Курорт расположен недалеко от столицы и известен сочетанием современной инфраструктуры и традиционной атмосферы.

На второй строчке рейтинга оказалась Бялка Татшанская в Польше — популярный среди семей и начинающих курорт с доступными трассами и демократичными ценами. Третье место снова досталось Болгарии — его занял Боровец, старейший горнолыжный курорт страны с разветвленной сетью склонов.

Бюджетные альтернативы Альпам

В десятку самых дешевых также вошли сразу несколько итальянских курортов, в частности Бардонеккья, Соз-д'Улькс и Сестриере. Они предлагают классические альпийские пейзажи, разнообразные трассы и умеренные цены, что делает их привлекательными для широкого круга туристов.

Курорт Пал-Аринсаль в Андорре стал еще одним неожиданным открытием рейтинга, соединив доступность, комфорт и непринужденную атмосферу après-ski. Для ценителей французских Альп в список попали Ле-дез-Альп и Морзин, которые доказывают, что аутентичный альпийский отдых может быть относительно недорогим.

В целом рейтинг подтвердил: выгодный лыжный отдых в Европе возможен, если обратить внимание на менее раскрученные, но хорошо обустроенные курорты.

