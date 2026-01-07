Без огромных очередей и заоблачных цен: топ-5 горнолыжных курортов Украины, которые ничем не хуже Буковеля

Для многих туристов Буковель давно стал одним из самых любимых горнолыжных курортов Украины, который привлекает впечатляющими видами и вариативностью развлечений. Однако бешеная популярность влечет за собой и неприятные аспекты, такие как огромные очереди к подъемникам или в рестораны, а также высокие цены. К счастью, в нашей стране есть немало других курортов, которые ничем не уступают Буковелю.

Они предлагают туристам уютные усадьбы и шале, а также большое количество трасс, которые идеально подойдут как для новичков, так и опытных спортсменов. OBOZ.UA расскажет о пяти горнолыжных курортах Украины, которые могут стать отличной альтернативой Буковелю.

Драгобрат

Драгобрат является одной из визитных карточек Закарпатской области, а также гордо носит "титул" самой высокой лыжной базы Украины, ведь лежит на высоте от 1300 до 1700 метров. Курорт имеет около 20 километров трасс различной сложности, которые покрыты естественным снегом. Отсюда открывается невероятный вид на Говерлу, Петрос и хребты Горган Добошанка и Синяк.

Инфраструктура на Драгобрате несколько не такая роскошная как в Буковеле, однако уютные коттеджи, усадьбы и шале помогут окунуться в особую атмосферу. Значительно приятнее и цены на этом курорте. Проживание в точках возле подъемников стоит в среднем 1000 гривен с человека в сутки, а в немного отдаленных местах – 600 грн. Абонемент на 10 подъемов на гору обойдется примерно в 1000 грн.

Славское

Славское стало одной из самых популярных точек для отдыха в Карпатах благодаря своему удачному расположению. Расстояние от покрытых снегом гор до города составляет всего 2 километра. Курорт предлагает туристам 11 трасс, которые подойдут как для любителей, так и для профессиональных лыжников и сноубордистов.

Цены на жилье в Славском варьируются в зависимости от расположения. За номер в отеле в сердце курорта придется заплатить значительно больше, чем за частный коттедж рядом. Здесь можно найти даже номер за 400 грн с человека в сутки. В высокий сезон стоимость комнат составляет 1000-1500 грн.

Emily Resort

Emily Resort – это горнолыжный курорт, расположенный совсем недалеко от центра Львова. Он предлагает отдыхающим хорошие трассы, подъемники, прокат снаряжения, роскошные отели, рестораны, катки и другие виды развлечений. Для начинающих и детей работает отдельная горка с более пологим спуском, тогда как профессионалы могут насладиться ездой на красной трассе с ночным освещением.

Прокат полного комплекта одежды для взрослого стоит 600 гривен, для ребенка – 450 грн. За дневной скипасс в будни придется отдать 800 грн, а в выходные – 900.

Красия

Этот популярный горнолыжный курорт Закарпатья расположен в 65 км от Ужгорода. Красия славится своей более 3-километровой трассой, которая является самой длинной в регионе. Для этого курорта характерна спокойная атмосфера без огромных очередей и толп туристов.

В праздничный период стоимость двухместного номера в отелях стартует от 600 гривен. В обычные дни можно даже найти комнату за 250 грн, однако придется дольше добираться до гор.

Пилипец

Закарпатское село Пилипец со всех сторон окружено живописными горами, поэтому пейзажи не оставят равнодушными даже самых искушенных туристов. Недалеко от места отдыха расположен водопад Шипит.

Курорт предлагает более 20 км трасс различной сложности, а экстремалы могут покататься на склонах за его пределами. Стоимость номера в отеле, расположенном в пределах километра от центра курорта, составляет в среднем 1000 грн в сутки.

