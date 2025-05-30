Дети в восторге от этих локаций. Почему стоит включать зоопарк в каждый семейный отпуск

Путешествия с детьми – это задача со звездочкой. Нужно придумывать развлечения каждый день, ведь архитектурные памятники – "это скучно", а постоянные аттракционы и парки развлечений – "критически эмоционально". Зоопарки, контактные зоопарки и фермы дарят достаточно сбалансированные терапевтические впечатления, животные – это о теплой энергетике, об интересном общении и, о лечебной терапии, как для детей, так и для взрослых. Украина имеет множество локаций, где животных можно увидеть, как в ограниченном пространстве, так и пространстве максимально приближенном к дикому существованию. Контактные зоопарки сегодня пользуются популярностью.

Видео дня

Где бы вы ни путешествовали по Украине, найдите возможность пообщаться с животными – это будет приятно для вас и важно для четвероногих. Рассказываем о лучших зоопарках и природных заповедниках, где можно получить максимальное удовольствие и терапевтические впечатления.

Зоопарк "XII Месяцев" под Киевом

Очень современное пространство, где можно ухватить все и сразу. Посреди зоопарка расположен замок с зеркальным водоемом, который погружает в мир сказки с первого взгляда. Территория очень большая, стоит планировать поездку не менее чем на 4 часа.

Более 100 видов диких животных расположены в просторных вольерах. Среди хищников можно увидеть белых тигров, львов, пум, среди великанов – жирафов, слона и бегемота. В зоопарке много птиц, некоторые свободно плавают в зеркальном озере.

Из дополнительных развлечений есть кафе, с различными вкусностями и домашними обедами, большая детская площадка и бассейн, который работает летом. Сувенирные магазины не оставят равнодушными, здесь можно приобрести игрушечных животных, магниты с изображением замка и крутые футболки с любимым животным.

Дополнительный комфорт во время отдыха в Зоопарке "XII Месяцев" дарит отель прямо на территории. Уикенд в зоопарке станет прекрасным подарком для маленького именинника, он или она будут засыпать и просыпаться посреди магического мира с жителями джунглей, саванны или гор. Также это сделает возможным спокойный дневной сон малышей и отдых для всей семьи.

Вход в зоопарк стоит: взрослый билет – 450 грн, детский – 300 грн, дети до 3 лет – бесплатно, каждый последний четверг месяца – 200 грн.

Реабилитационный центр бурых медведей "Синевир"

Отдыхая в Карпатах, обязательно посетите уникальный центр, где выхаживают животных, пострадавших от рук недобрых людей и дарят шанс на полноценную жизнь в дикой природе. Территория обустроена так, чтобы человек был в гостях у бурых медведей, а не наоборот, что делает возможным наблюдать за животными в максимально комфортных условиях для них. Замечательная локация, чтобы показать и объяснить детям важность каждого живого существа, эмпатии и научить осторожному общению с дикими животными.

Дополнительно можно посещать смотровые площадки, в Карпатах – это отдельное впечатление, которое дарит захватывающие ощущения. Также неподалеку можно увидеть легендарное озеро Карпат – Синевир. Реабилитационный центр замечательная локация для старта по интересным пешим маршрутам, которые ведут к водопадам, пещерам и другим природным сокровищам Западной Украины.

Добраться до реабилитационного центра можно на машине или такси от города Хуст. Поселками для остановки могут быть Синевир и Синевирская Поляна, а ближайшими крупными городами, откуда идут экскурсионные автобусы стали Ужгород и Мукачево.

Входной билет на территорию центра стоит: около 60 грн – взрослый и 30 грн – детский и студенческий.

Одесский Зоопарк

Среди каменных джунглей расположился оазис с удивительным миром животных. Отдыхая на море в Одессе или рядом, эта локация должна быть обязательной для прогулки с детьми. Ступив на территорию зоопарка мир немного замедляется и возвращается в естественное русло. Кроме общения с животными, зоопарк дарит возможность окунуться в 100 летнюю историю своего существования. Одесский Зоопарк не такой развлекательный и современный, как ""XII Месяцев" в Демидово, под Киевом, однако здесь очень атмосферно и тепло от общения с животными.

На территории зоопарка часто проводятся тематические праздники, мастер-классы, летом стоят фургончики с мороженым и прохладительными напитками. Остановиться рядом с зоопарком легко, ведь вокруг большое количество комфортабельных отелей Одессы.

Стоимость билета: взрослый – 150 грн, детский – 70 грн. Вход в акватеррариум оплачивается отдельно: взрослый – 70 грн, детский – 50 грн. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

Если вы заинтересованы в терапевтическом отдыхе, держите список зоопарков, контактных зоопарков и ферм, которые могут пригодиться во время путешествия:

Центральный Киевский зоопарк – Киев;

Парк "На рогах" в с. Мусики – Киевская обл;

Ослиная ферма Osloff под Киевом;

Страусиная ферма в Ясногородке под Киевом;

Харьковский зоологический парк – Харьков:

Черкасский зоопарк – Черкассы;

Менский зоопарк – Черниговская обл;

Оленья ферма в с. Изки – Закарпатье;

Оленья ферма в с. Константиновка – Ровенская обл;

Оленья ферма "Амила" в с. Радовичи – Волынская обл;

Пожератульский заказник – Ивано–Франковская обл;

Страусиная ферма "Саванна" – Ивано-Франковская обл;

Заказник "Горганы" – Закарпатская обл;

Заказник "Карпатский буйвол" – Закапатье.

Читайте также: Маршруты в Карпатах, которые по силам даже новичкам и Самые уютные базы отдыха на Бакоте.