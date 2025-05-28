Маршруты в Карпатах, которые под силу даже новичкам. Ленивый подъем с красивыми пейзажами

Не один отдых в Карпатах не будет полноценным, без небольшого похода в горы к смотровым площадкам, мимо целебных источников и удивительной растительности. Однако, покорить Говерлу или Бребенескул под силу не каждому. Мы подобрали легкие маршруты в Карпатах, которые занимают немного времени и сил, но позволяют увидеть красоту долин, бескрайность просторов и природные сокровища.

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Позаботьтесь об удобной обуви, соответствующей спортивной одежде, достаточном количестве воды и еды, а мы позаботимся о том, чтобы ваш отдых в Карпатах был наполнен приятными и захватывающими впечатлениями.

Подъем на гору Парашку – сколевские Бескиды

В целом маршрут оценивается, как средней тяжести, однако тропа доступна и детям. Маршрут маркирован, это позволяет использовать его без сопровождения. Обязательно учитывайте прогноз погоды, во избежание осложнений. Ваш поход должен начаться рано утром, чтобы иметь достаточно времени на любование пейзажами, остановки у водопада или источников, а также неспешный спуск к долине.

Высота – 1268,5 м.

Продолжительность маршрута (в обе стороны) – от 6 до 10 часов, в зависимости от места старта и физической выносливости.

Места старта: город Сколе (супермаркет "Рукавичка"), поселок Коростов (от автобусной остановки или музея Коростовской узкоколейки), поселок Корчин (от автобусной остановки возле моста).

Маршрут маркирован бело-желтыми флажками. Во время подъема вы сможете насладиться:

лесами с редкими растениями;

панорамами гор, долин, рек;

вершинами Обросший Верх (1117 м), Зеленая (1217м), Тымкив Верх (1227м);

водопад Гуркало (если стартовать из Корчина);

памятные знаки (плита, медный крест, мемориальные дубы).

У самой вершины Парашки можно остановиться в туристическом приюте. Это поможет передохнуть или пополнить запасы.

Подъем на гору Хомяк

Маршрут для начинающих в Карпатах с плавным подъемом и без чрезмерной кардионагрузки. Хомяк считается самой прекрасной частью самого высокого хребта Восточных Горган. Название вершины было придумано, из–за здешнего жителя сурка (хомяка) альпийского и формой гора напоминает того же самого хомяка. Подъем хотя и легкий, стоит добраться цели в составе группы. Это позволит вам услышать много легенд, интересных историй и фактов о местности. Стоимость тура может составлять от 800 до 1 200 грн, детям предоставляются скидки.

Высота – (1542 м)

Продолжительность маршрута (туда и обратно) – от 3 до 6 часов;

Места старта: поселок Поляница, поселок Татаров, Буковель (самый короткий).

Подъем подарит знакомство с биоразнообразием местности и геологическими особенностями. Волнистая тропа завораживает, готовя за каждым поворотом и высотой новые сокровища. Вы сможете увидеть:

старые гуцульские хаты;

уникальные леса и пейзажи;

смотровые площадки на разной высоте;

водопады и горные реки.

Туристы сравнивают подъем на гору Хомяк с медитацией и целебной терапией. На вершине можно насладиться чаем из карпатских трав и удивительный закат.

Прогулка по Скалам Довбуша

Именно так, это даже не подъем в классическом его понимании. Это прогулка по горному комплексу, который проведет пологими тропами, позволит заглядывать в пещеры и любоваться пейзажами вволю.

Высота – 668 м.

Продолжительность маршрута – от 2 до 4 часов.

Места старта: поселок Бубнище (можно проехать к скалам на машине), поселок Паляница (плохая дорога), поселок Труханов (самые красивые виды).

Гулять по скалам, словно попасть в другой мир. Откройте для себя

скальную арку – чистилище;

скальный дворик;

скальные дома с дверями и окнами;

святилище;

интересные формы валунов;

22 оригинальные скалы с невероятными видами на вершинах.

Посетив местность в составе экскурсионной группы, можно овладеть интересными историческими фактами, узнать легенды, которые окутывают эти символические валуны и безопасно провести свою прогулку по горам.

Если вы планируете посещать маршруты самостоятельно, обязательно сообщайте соответствующие службы и родных о планах и маршруте. Читайте также: какой отдых выбирают мужчины, а какой женщины и, где лучше всего остановиться