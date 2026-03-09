Деревня с тайным островом: названо самое недооцененное направление Испании

Пока популярные испанские мегаполисы страдают от чрезмерного туризма, а местные жители выходят на акции протеста, на северо-западе страны сохранился настоящий оазис спокойствия. Галисийский поселок Комбарро предлагает альтернативный маршрут для тех, кто ищет искреннего гостеприимства и аутентичной архитектуры вместо диджейских сетов на пляже.

Благодаря кампании "Медленный туризм", этот регион становится идеальным местом для посещения весной и осенью. Издание National Geographic уже включило его в список скрытых жемчужин, которые стоит посетить, пока они не стали мейнстримом. Новые авиарейсы и доступное железнодорожное сообщение делают это путешествие удобным как никогда раньше, пишет Travel Off Path.

Где отдохнуть в Испании

Комбарро – это место, где время будто остановилось, а набережная Риа-де-Понтеведра поражает своей традиционной архитектурой.

Главной визитной карточкой села является "хорео" – старинные каменные амбары на сваях, которые когда-то использовали для хранения зерна, а теперь они создают неповторимый пейзаж вдоль воды.

Здесь вы не найдете антитуристических граффити или шумных вечеринок; зато местные жители приглашают гостей разделить их неторопливый темп жизни и насладиться тишиной Старого города.

Остров Тамбо

Всего в пяти километрах от берега Комбарро расположен остров Тамбо – бывший закрытый объект, который долгое время был размытым пятном на картах Google.

Ранее он находился под юрисдикцией военных, но сегодня открыт для посетителей, предлагая дикие пляжи, в частности живописный Андрейра. Остров имеет богатую историю: от святилища монахов до мишени для пиратских нападений и военной цитадели.

Поездка на пароме стоит менее 20 долларов (до 900 грн), что делает этот таинственный дуэт – Комбарро и Тамбо – одним из самых доступных и интересных направлений Испании.

Как добраться до Комбарро

Лучшим трамплином для посещения Комбарро является город Сантьяго-де-Компостела, который сам по себе является недооцененным культурным центром с впечатляющей кухней.

Начиная с мая 2026 года, транспортное сообщение с этим регионом значительно улучшится благодаря новым беспересадочным авиарейсам. От Сантьяго можно быстро и дешево добраться на поезде до соседней Понтеведры за 9 долларов (400 грн).

Понтеведра, известная своим центром без автомобилей, станет еще одной приятной находкой на пути к уютному Комбарро.

Комбарро на карте

