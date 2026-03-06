Лучше Марселя: туристам посоветовали малоизвестный пляжный город во Франции

Вопреки распространенному мнению, Франция может предложить туристам, ищущим пляжного отдыха гораздо больше солнца и песка, чем ее разрекламированное Лазурное побережье. Пока Ницца, Сен-Тропе и Марсель забирают все внимание, другие береговые линии – как к северу от Парижа, так и к западу от Французской Ривьеры – часто остаются без внимания туристов.

Один из таких городов является одним из самых прекрасных вариантов для отдыха на юге Франции, утверждает издание Travel off Path. Он очаровывает известняковыми фасадами своих домов и чудесами Старого города. По духу и внешне он напоминает Марсель, еще и расположен всего в шаге от менее известных средиземноморских берегов, подальше от толп отдыхающих. И это замечательный город – это Монпелье.

Быстрый урок географии: Монпелье не является "пляжным городом" в чистом виде, как упомянутые ранее Ницца или Марсель. Тамошний удивительный городской лабиринт с домами в османском стиле и разрисованными граффити переулками невероятно затягивает. Он привлекает настолько, что вы можете забыть о красивых, как с открыток, бухтах, расположенных совсем рядом – не говоря уже о нескольких прибрежных островах.

Для сравнения: центр соседнего Марселя гордится оживленной мариной, которую окружают типичные европейские кафе и рыбные рестораны с завышенными ценами и не всегда самыми свежими морепродуктами. В Монпелье нет таких ловушек для туристов. Здесь более приятные цены, не менее вкусная кухня, а пляжи в окрестностях стоят времени, которое придется потратить на дорогу туда. Лучшие из них расположены в пределах получаса езды, поэтому транзит не займет у вас много времени.

Если надумаете выбраться за пределы города, вот три расположенные совсем рядом локации, которые стоит посетить:

пляж Карнон – один из ближайших пляжей с широким песчаным берегом, оживленными кафе и легким доступом (35 минут на трамвае);

– один из ближайших пляжей с широким песчаным берегом, оживленными кафе и легким доступом (35 минут на трамвае); пляж Л'Эспигет – дикая полоса с огромными дюнами и нетронутой природой, которую часто называют одним из самых красивых пляжей Франции (1 час на авто).

– дикая полоса с огромными дюнами и нетронутой природой, которую часто называют одним из самых красивых пляжей Франции (1 час на авто). городок Сет – волшебный рыбацкий порт с 20-километровой зоной пляжей с прозрачной водой, невероятными морепродуктами и панорамными видами на Средиземное море без лишних толп (20 минут на поезде).

Еще один несомненный плюс в том, что Монпелье – это один из самых солнечных городов страны. Это делает привлекательной не только поездку на поезде в этот морской рай, но и исследование самого города. Начните день в традиционном французском кафе с бархатным капучино и свежеиспеченным круассаном, наблюдая за жизнью с солнечной террасы. А потом отправляйтесь исследовать здешние улочки и площади.

Вы найдете здесь смесь прованской архитектуры, как в Марселе, совмещенную с современными шедеврами, например "Белое дерево" (L'Arbre Blanc) – обязательной локацией для фото. Монпелье – это идеальный город, чтобы насладиться моментом благодаря прекрасной погоде. Независимо от того, вы в кафе, винном баре, ходите по музеям или просто бесцельно блуждаете – он вас не разочарует. А главное – здесь вы будете чувствовать себя в безопасности.

