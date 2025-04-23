Что нельзя брать с собой на борт самолета: это следует знать всем туристам

В целях обеспечения безопасности во время авиаперелетов авиакомпании имеют собственный перечень запрещенных к перевозке предметов. Также существуют особые правила транспортировки некоторых веществ в ручной клади.

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Стоит отметить, что большинство авиаперевозчиков соблюдают подобные нормы по перевозке багажа. OBOZ.UA информирует о ключевых аспектах транспортировки багажа в самолете.

Вещи, которые категорически запрещено брать в самолет

– оружие;

– взрывчатые вещества;

– воспламеняющиеся, сжиженные и сжатые газы;

– воспламеняющиеся жидкости и твердые вещества;

– радиоактивные материалы;

– окислители и органические пероксиды;

– токсичные, ядовитые и инфекционные вещества;

– кислотные, коррозионные вещества;

– намагниченные материалы.

Кроме перечисленных предметов, чрезвычайно важно убедиться, что в вашем багаже нет никаких материалов, запрещенных законами и правилами стран, которые вы планируете посетить. Следовательно, помимо ограничений, установленных авиакомпанией, необходимо также ознакомиться с таможенными правилами страны, куда вы летите.

Что запрещено брать в салон

– режущие и колющие предметы, способные нанести травмы (ножи, ножницы, спицы, бритвы);

– любые жидкости, суспензии и кремы в емкостях объемом более 100 мл (шампуни, гели для душа, духи);

– предметы, которые могут быть использованы как орудие (бейсбольные биты, клюшки, булавы, палки);

– в большинстве авиакомпаний действует запрет на перевозку имитации оружия (игрушечных пистолетов, гранат и т.п.);

– спички и зажигалки;

– средства личной защиты, в том числе газовые баллончики и электрошокеры.

Большинство лоукостеров запрещает перевозить пищу в ручной клади. Другие авиакомпании могут ограничивать транспортировку продуктов животного происхождения, однако эти правила индивидуальны для каждого перевозчика.

Например, авиакомпания Ryanair отменила ограничения на детское питание, поэтому пассажиры, путешествующие с младенцами до 2 лет, могут брать в салон самолета без ограничений молоко, пастеризованную воду и детские смеси.

Также авиаперевозчики самостоятельно определяют предельные размеры и вес ручной клади. Международная ассоциация воздушного транспорта предлагает, чтобы габариты ручной клади не превышали 56 x 45 x 25 см.

Допустимый вес ручной клади может варьироваться в пределах от 5 до 12 кг в зависимости от авиакомпании. В случае превышения установленных норм пассажиру может быть предложено уплатить дополнительный сбор.

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