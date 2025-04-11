Названо самое грязное место в самолете: это может удивить

Самолеты и аэропорты называют рассадниками микробов, где болезни могут распространяться через воздух и поверхности. Поэтому полезно быть информированным, чтобы путешествовать максимально гигиенично.

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Чтобы определить наиболее грязные места в самолете, учеными было преведено особое исследование. О том, каких поверхностей стоит избегать на борту, а также о том, что рекомендуют бортпроводники, читайте в материале OBOZ.UA.

Какое место в самолете самое грязное

В ноябре 2018 года Канадская вещательная корпорация (CBC) провела испытания на 18 рейсах авиакомпаний Air Canada, WestJet и Porter между Оттавой и Монреалем.

Тесты взятых образцов показали, что самыми грязными местами в самолете являются подголовники, где были обнаружены стафилококки, кишечная палочка и гемолитические бактерии.

На втором месте оказались карманы сидений, где выявили высокое содержание аэробных бактерий, плесени, колиформ и кишечной палочки.

При этом бортпроводник дальних рейсов HausofDarling на сайте Reddit рассказал, что одним из самых грязных мест в самолете считает именно карман кресла перед пассажиром.

По его словам, их практически никогда не моют как следует и в них находят все: от мусора до использованных салфеток и нижнего белья.

"Я всегда рекомендую вам никогда, никогда, никогда, никогда не использовать и не класть ничего в карман сиденья. Их очищают от мусора, но никогда не моют", – написал бортпроводник.

Он добавил, что был свидетелем того, как из карманов позади сидений вытаскивали "всякую всячину": грязные салфетки, носки, нижнее белье, жвачки, недоеденные леденцы, огрызки яблок, "а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон/ноутбук/iPad".

Также бортпроводник советует не проводить больше времени, чем необходимо, в туалетах на самолете.

"Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком. Я гарантирую, в девяти случаях из десяти на полу – не вода", – написал он и также призвал избегать интима в туалетах.

По словам бортпроводника, туалеты часто подвергаются тщательной уборке только в конце маршрута.

"Для нас это может быть перелет с одного конца света на другой. Представьте, как они прекрасны в конце 12-часового полета, когда ими пользуются 200 человек", – объяснил он.

Бортпроводник рекомендует обязательно брать с собой в самолет антибактериальные салфетки или дезинфицирующее средство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие места в самолете являются самыми безопасными. При бронировании билетов мы часто думаем о безопасности, а не только о том, насколько легко будет войти и выйти, а также о комфорте.

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