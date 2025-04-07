Какие места в самолете наиболее безопасны и на что обратить внимание: есть нюансы

Авиаперелеты считаются самым безопасным видом транспорта, хотя многие страдают от страха перед полетами. Когда мы бронируем места в самолете, то часто думаем и о безопасности, а не только о том, насколько легко будет войти и выйти, а также о нашем комфорте.

Видео дня

Однако исследования показывают, что некоторые зоны в самолете безопаснее других, причем стоят они меньше. Какие это места, читайте в материале OBOZ.UA.

Какие места в самолете самые безопасные

Если вы задаетесь вопросом, какие места безопаснее в случае чрезвычайной ситуации и как обеспечить свою безопасность в самолете, ответ очевиден – это зависит от типа чрезвычайной ситуации. В то же время исследования показывают, что обычно безопаснее сидеть в середине или в хвосте самолета на среднем сиденье, пишет Forbes.

Так, Национальный совет по безопасности на транспорте США исследовал 20 катастроф с 1971 года (со смертельными исходами и выжившими) и выяснил, что у тех, кто сидел в хвосте самолета, было 69% шансов остаться в живых.

У тех, кто сидел в передней части самолета, было только 49% шансов. Пассажиры, сидевшие возле крыла самолета, имели 59% шансов.

Кроме того, исследование базы данных авиационных происшествий CSRTG Федерального управления гражданской авиации США (FAA) проанализировало данные об авиакатастрофах, в которых были как погибшие, так и выжившие, за период с 1985 по 2000 год.

Результаты исследования Time показали, что задняя часть самолета выглядит безопаснее, поскольку дает больше шансов на выживание, а также лучше всего находиться на среднем сиденье.

Люди, сидевшие на средних сиденьях в задней части самолета, имели 28% летальных исходов, а наименее безопасными были места у прохода в средней трети салона (44% летальных исходов). Как отмечает CNN, средние сиденья безопаснее, поскольку пассажиры защищены людьми, сидящими по обе стороны от них.

Значение характера чрезвычайной ситуации

Хотя статистически более вероятно, что человек выживет, сидя на среднем сиденье в задней части самолета, шансы выжить также зависят от типа аварии и того, где самолет принимает на себя основной удар.

Например, в катастрофе рейса United Flight 232 в 1989 году в Су-Сити, штат Айова, 184 человека, которые выжили из 269, сидели ближе к носу самолета.

CNN отмечает, что столкновение с горой или падение носом в океан также снижает шансы на выживание.

Исследование Time показало, что выживание было случайным в нескольких катастрофах, поскольку люди, которые потеряли свои жизни, были разбросаны среди выживших. Поэтому FAA считает, что нет такого понятия, как более безопасное место в самолете.

Каков риск авиакатастрофы

Крайне маловероятно, что с самолетом, на котором вы летите, произойдет какая-либо чрезвычайная ситуация, так как они проходят строгие испытания и регламенты и как только в одном типе воздушного судна возникает проблема, его при необходимости отзывают.

Также стоит помнить, что авиаперелеты невероятно безопасны – пилоты хорошо обучены, найдут места для посадки и авиаперелеты всегда значительно менее рискованны, чем другие виды транспорта, пишет Forbes.

Конечно, безопасность также зависит от авиакомпании. Исследование Массачусетского технологического института (MIT) в 2020 году выявило значительные региональные различия между авиакомпаниями.

Авиакомпании с наименьшим риском базируются в США, странах ЕС, Китае, Японии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Израиле.

Поэтому страхи перед полетом могут развеяться, если выбрать авиакомпанию, которая стабильно занимает высокие позиции в ежегодном списке самых безопасных авиакомпаний мира по версии Airline Ratings.

Forbes отмечает, что разница между этими 25-ю компаниями довольно мала, но, тем не менее, Air New Zealand в настоящее время занимает первое место как самая безопасная авиакомпания.

За ней следуют Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways и Qatar Airways.

В пятерку самых безопасных бюджетных авиакомпаний 2024 года вошли Jetstar, easyJet, Ryanair, Wizz и Norwegian.

Как писал OBOZ.UA, лоукостер Ryanair планирует возобновить работу в Украине после снятия запрета на полеты. В ирландской авиакомпании считают, что спрос украинцев на билеты будет большим, и рассчитывают перевезти до 2 млн человек в первые шесть недель работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!