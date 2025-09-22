Бушанский замок и Ямпольская панорама на Днестр. Только посмотрите на малоизвестные городки Украины

Винницкая область открывает много возможностей для экотуризма осенью. Туристические усадьбы, старинные памятники, богатая природа и сохранены украинские ремесла, которые передаются из поколения в поколение, создавая особый уют и антураж домов, автобусных остановок, и даже, будки для пса. Ямполь и Буша — это два варианта окунуться в спокойствие, размеренный темп и увидеть уникальные памятники, являющиеся свидетелями исторических событий и поворотов судьбы.

Буша: что посмотреть, где остановиться, чем заняться

Осенняя Буша раскрашенная в оранжево огненные цвета кажется волшебным королевством, на холме, которого возвышается настоящая башня замка. Куда ни кинешь взгляд, везде природные пейзажи: леса, посадки, огромные вековые деревья и тишина, которая колеблется только от клиньев птиц.

Для остановки можно выбрать бюджетные частные усадьбы, которые сдаются, как комнаты, или апартаменты. Отели предлагают комфортные номера от 600 грн в сутки и дополнительные оздоровительные услуги, как: бани, пчелотерапия, арт–терапия и другие. Кроме того, туристам предложат организованные экскурсии, трансфер и проведение времени на рыбалке или грибной прогулке.

Буша — это музей под открытым небом. По всей территории поселка расположено большое количество скульптур. Вы увидите работы современных каменотесов, гончаров и художников. Украинские хаты побелены и расписаны, деревянные скамейки устланы ткаными покрывалами, а вокруг окрашенных синькой оконных стекол очерчены орнаменты. Конечно, поселок не голландский, есть и заброшенные стены, и захламленные дворы, однако, его шарм состоит из больших исторических памятников и безделушек, которые заставят приятно удивляться и гордиться.

Бушанский замок

От древнего величественного сооружения с залами, оборонительными стенами и смотровыми башнями осталась одна башня, но отреставрирована и открыта для туристов. Попав внутрь вы увидите макет древней Буши, картины на казацкую тематику, и несколько десятков артефактов. Башня также оснащена смотровой деревянной площадкой, с которой открываются широкие панорамы и вид на поселок.

Музей археологии

Сразу возле башни расположен второй музей, который демонстрирует быт трипольской хаты. Все объекты на выставке были обнаружены во время археологических раскопок 20 лет назад.

Скальный храм

Прогулка вдоль реки Бушанка приведет к "месту–силы", происхождение которого вызывает много дискуссий и разногласий в датах. Некоторые скальные кельи были образованы естественным путем в скале, некоторые рукотворные. Большую историческую ценность имеет "Бушанский рельеф", являющийся частью храма. На камне изображена картина, где человек молится под деревом с петухом, а рядом стоит олень. Есть и очень загадочная часть картины — это изображение прямоугольника в рамке. На скальном храме можно увидеть и надписи, и странные отметки, значение которых не раскрыто и сейчас.

Старинное кладбище

Место не для пейзажной прогулки, но для чествования тех, кто когда–то защищал украинские земли. Некоторые камни имеют опознавательные надписи на древнем языке.

Ткатская хата

Музей древнего и интересного ремесла демонстрирует, не только изысканные ручные работы, но и старинные станки, которыми до сих пор пользуются мастерицы. Вы можете принять участие в мастер-классе и создать на память собственный коврик или рядно.

Остановка на границе с Молдовой — Ямполь

Приграничный городок на берегу Днестра, который существует уже более 5 веков может подарить интересный уикенд туристам. Его исторические и культурные сокровища демонстрируют соединение двух народов, рассказывают интересные истории и отражают архитектуру, присущую разным странам.

В Ямполе есть где погулять, вкусно поесть и на что посмотреть детям и взрослым.

Парк скульптур

Локация образовалась благодаря съезду скульпторов–каменщиков, которые подарили городу свои шедевры. Ландшафтный парк хранит более 20 работ, как украинских, так и зарубежных мастеров и умельцев "оживлять камни". Кроме того, прогуливаясь по местности можно увидеть Молдову на противоположном берегу и ее уникальную Сорокскую крепость.

Музей изобразительного искусства

Ценители мазков кисти и красивых бытовых произведений могут увидеть ценную коллекцию картин, графики и декоративно–прикладного искусства, собранных со всей Украины. Рисунки воспроизводят быт Подолья, а также передают красоту местных панорам. Более 1 000 экспонатов хранятся в нескольких залах, на которые стоит потратить несколько часов.

Набережная

Променад, по которому каждые выходные прогуливаются местные жители. Здесь можно устроить пикник на пляже или воспользоваться одним из предложений местных панорамных кафе и ресторанов. Дети будут рады аттракционам, а взрослые могут сделать хорошие фотографии.

И Буша, и Ямполь предлагают спокойный, тихий отдых с перезагрузкой и наслаждением от прогулок на свежем воздухе, бюджетные остановки, минимум соблазнов для расходов и много исторических сокровищ с пополнением знаний.

