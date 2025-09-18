Это место в Украине считается одним из самых мистических и таинственных. Говорят, привидения здесь не редкость

Львовская область дарит колоритный отдых и это не всегда о традициях или идентичности. Мистические и энергетически сильные места окутывают Львов, как будто, своеобразное защитное поле. Одна из самых мистических локаций региона расположена в поселке Подгорцы, Золочевского района.

Сама местность окутана в леса и холмы, которые, будто волны, "качают" памятники архитектуры, старинные и современные дома. Имея чуть более 1000 человек населения, поселок без туристов выглядит уединенно и мистически. Отойдя немного от центра, вы вероятно окажетесь на территории Национального природного парка "Северное Подолье", где равнины, камни, буковые пралеса и одиночные памятники нашептывают секреты истории и намекают на страшные тайны. Гулять в сумерках здесь не рекомендуется, ведь заблудиться на площади в 15 587 га очень просто.

Туристы посещают Подгорцы в течение всего года, благодаря исторической достопримечательности, входящей в легендарный маршрут "Золотая подкова Львова". Речь о Подгорецком замке, который сохранился до наших дней со времен XVII века. Не удивляйтесь, если его стены, лестницы или залы будут считаться знакомыми. Всем, кто смотрел легендарный фильм "Дартаньян и три мушкетера" вовсе не привиделось. Во время съемок ленты локация Лувра находилась именно здесь.

Привлекательная, впечатляющая архитектура не единственная прелесть сооружения. За четыре века замок наполнился трагическими и судьбоносными историями. Одни дошли до нашего времени в виде легенд, другие в виде артефактов, а третьи, в виде алхимических следов на старинных камнях.

Вмещая в себе несколько целей, резиденция для отдыха и крепость, замок имеет ландшафтный парк со скульптурами, что характерно для первого и бастионные укрепления с глубокими рвами и высокими стенами, подчеркивающие второе. Хозяевами локации всегда были знатные и состоятельные семьи: Конецпольские, Собеские, Жевуские, Сангушки. Самыми знаменитыми залами стали: Золотой, Кармазиновый, Китайский, Зеркальный и Рыцарский. Благодаря ценности, сооружение было внесено в наследие ЮНЕСКО и взято под охрану.

Ни одно посещение поселка и архитектурного памятника не обходятся без рассказов о местных призраках, особенно, Белой Даме, которая давно гуляет по стенам замка. Эта загадочная фигура ассоциируется с господством Жевуских и молодой женой самого князя — Марией. По легенде именно она была заживо замурована в подвалах замка. Причиной таких пыток стала ревность 60–ти летнего мужа к 19–летней жены. Местные рассказывают о шуме и шагах в пустом помещении, туристы показывают фото с белыми бликами и различными контурами, а в прихожей князя стоит камин, увенчанный головой женщины. Интерьерное украшение только внешне напоминает устройство для обогрева, однако, оно не оснащено трубой или камином. Поэтому возникла теория, что Мария похоронена именно здесь.

К паранормальным свойствам сооружения было приковано много внимания, здесь побывали и украинская группа "Битвы экстрасенсов" и зарубежные "Ловцы привидений". Не смотря на такое внимание и защиту международной организации, замок внутри в ужасном состоянии. Причиной разгрома стал пожар 70–летней давности. Реконструкции велись неуверенно и с большими перерывами и свои двери, как музей, локация открыла только в прошлом году.

Посетить Подгорецкий замок осенью — замечательная идея. Именно в эту "золотую" пору локация наиболее привлекательна для фотосессий и долгих прогулок по залам и лужайкам.

