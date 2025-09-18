УкраїнськаУКР
Это место в Украине считается одним из самых мистических и таинственных. Говорят, привидения здесь не редкость

Замки Украины

Львовская область дарит колоритный отдых и это не всегда о традициях или идентичности. Мистические и энергетически сильные места окутывают Львов, как будто, своеобразное защитное поле. Одна из самых мистических локаций региона расположена в поселке Подгорцы, Золочевского района.

Сама местность окутана в леса и холмы, которые, будто волны, "качают" памятники архитектуры, старинные и современные дома. Имея чуть более 1000 человек населения, поселок без туристов выглядит уединенно и мистически. Отойдя немного от центра, вы вероятно окажетесь на территории Национального природного парка "Северное Подолье", где равнины, камни, буковые пралеса и одиночные памятники нашептывают секреты истории и намекают на страшные тайны. Гулять в сумерках здесь не рекомендуется, ведь заблудиться на площади в 15 587 га очень просто.

Что посмотреть возле Львова

Туристы посещают Подгорцы в течение всего года, благодаря исторической достопримечательности, входящей в легендарный маршрут "Золотая подкова Львова". Речь о Подгорецком замке, который сохранился до наших дней со времен XVII века. Не удивляйтесь, если его стены, лестницы или залы будут считаться знакомыми. Всем, кто смотрел легендарный фильм "Дартаньян и три мушкетера" вовсе не привиделось. Во время съемок ленты локация Лувра находилась именно здесь.

Привлекательная, впечатляющая архитектура не единственная прелесть сооружения. За четыре века замок наполнился трагическими и судьбоносными историями. Одни дошли до нашего времени в виде легенд, другие в виде артефактов, а третьи, в виде алхимических следов на старинных камнях.

Что посмотреть в поселке Подгорцы

Вмещая в себе несколько целей, резиденция для отдыха и крепость, замок имеет ландшафтный парк со скульптурами, что характерно для первого и бастионные укрепления с глубокими рвами и высокими стенами, подчеркивающие второе. Хозяевами локации всегда были знатные и состоятельные семьи: Конецпольские, Собеские, Жевуские, Сангушки. Самыми знаменитыми залами стали: Золотой, Кармазиновый, Китайский, Зеркальный и Рыцарский. Благодаря ценности, сооружение было внесено в наследие ЮНЕСКО и взято под охрану.

Фото Белой дамы Подгорецкого замка

Ни одно посещение поселка и архитектурного памятника не обходятся без рассказов о местных призраках, особенно, Белой Даме, которая давно гуляет по стенам замка. Эта загадочная фигура ассоциируется с господством Жевуских и молодой женой самого князя — Марией. По легенде именно она была заживо замурована в подвалах замка. Причиной таких пыток стала ревность 60–ти летнего мужа к 19–летней жены. Местные рассказывают о шуме и шагах в пустом помещении, туристы показывают фото с белыми бликами и различными контурами, а в прихожей князя стоит камин, увенчанный головой женщины. Интерьерное украшение только внешне напоминает устройство для обогрева, однако, оно не оснащено трубой или камином. Поэтому возникла теория, что Мария похоронена именно здесь.

"Золотая подкова Львова"

К паранормальным свойствам сооружения было приковано много внимания, здесь побывали и украинская группа "Битвы экстрасенсов" и зарубежные "Ловцы привидений". Не смотря на такое внимание и защиту международной организации, замок внутри в ужасном состоянии. Причиной разгрома стал пожар 70–летней давности. Реконструкции велись неуверенно и с большими перерывами и свои двери, как музей, локация открыла только в прошлом году.

Посетить Подгорецкий замок осенью — замечательная идея. Именно в эту "золотую" пору локация наиболее привлекательна для фотосессий и долгих прогулок по залам и лужайкам.

