Шаян и Воеводино: чем привлекательны карпатские курорты: чем привлекательны карпатские курорты

Главное, что объединяет курортные городки и поселки в Карпатах – это невероятные пейзажи, кристально–чистый воздух и множество возможностей для активного осеннего восстановления.

Видео дня

Курорты Шаян и Воеводино наделены своими уникальными прелестями для туристов, которые делают две локации неповторимым опытом и удачным выбором для каждого.

Почему стоит выбрать Шаян

Если вы мечтаете когда–то побывать в Швейцарии, начните с украинского городка Шаян. Именно его туристы называют "маленькой Швейцарией" и приезжают, не только за оздоровлением, но и за фото на фоне интересной европейской архитектуры.

Бальнеологический курорт известен своей лечебной водой "Шаянская", санаториями с целебными программами и высоким уровнем сервиса, а также неповторимым микроклиматом, идеальным для отдыха в течение года. Источники, которые прорываются с глубины 250 м обладают способностью улучшать работу всех органов, комплексно восстанавливая тело человека.

Пока осень только набирает обороты, еще не сильно побеждая лето, стоит попробовать остановиться у одноименного горного озера. Здесь обустроены удобные места для купания и есть много развлечений на воде. Водоем также минеральный, поэтому ваша кожа поблагодарит за заботу уже после нескольких погружений.

Если вы ценитель "all inclusive", рассмотрите один из четырех санаториев для остановки. В путевку войдут: проживание, питание и базовое лечение с консультацией специалистов.

На курорте Шаян у путешественников есть возможность наполнить свое восстановление по самостоятельной программе с помощью: спортзалов, спа–центров, теннисных кортов, спортивных площадок, саун и тому подобное. Современная инфраструктура позволяет комфортно самостоятельно питаться, развлекаться и лечиться.

Курорт является отличной базой для тех, кто ищет впечатлений. Вокруг него скопились природные заповедники, старинные замки, термальные бассейны и множество интересных пеших маршрутов.

Почему стоит выбрать Воеводино

Воеводино лечит не водой, красотой и абсолютной экологичностью. Каждое хорошее турагентство имеет в своем "арсенале" экскурсии на курорт Воеводино, ведь здесь действительно очень необычная сказочная атмосфера, которая поражает даже за несколько часов прогулки.

Локация удалена от трасс и дорог, здесь царит естественная тишина, которая кое-где нарушается цокотом лошадиных упряжек или ржанием одинокого скакуна. Осень украшает курорт багровыми и оранжевыми оттенками, делая декорацию идеальной для инстаграмных фото без фильтров.

Забегая немного вперед: зимой здесь можно осваивать лыжи и кататься на подъемниках. Однако, осенью стоит попробовать конные прогулки, романтическое путешествие в карете, рыбалку, спа-процедуры, 100% экологические завтраки, обеды и ужины на ферме, активную прогулку по парку Шенборна, посиделки в вертолете "Гроза–В" и тому подобное. Осенью, поход по грибы становится отдельным развлечением в Воеводино. Вы можете взять опытного проводника или самостоятельно отправиться "на охоту" с корзиной.

Вы можете остановиться в стандартном номере отеля или выбрать эко-домик, радоваться семейным Люксом с камином или апартаментами на несколько комнат – не так важно. Чтобы вы не выбрали, это будет комфортабельно и роскошно, а красота на улице создана для всех.

Курорт Воеводино – это о спокойствии, гармонии и удобном темпе отдыха, на котором существуете только вы и ваши близкие люди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: где в Киеве увидеть цветение осенних цветов и лучшие домики для уединения и отдыха.