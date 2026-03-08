Безопасные и красивые: лучшие города в Европе для женских соло-путешествий

Самостоятельные путешествия открывают перед женщинами уникальную возможность исследовать мир в собственном темпе и чувствовать настоящую свободу. Однако для многих путешественниц ключевым фактором при выборе направления остается личная безопасность и комфорт пребывания наедине в незнакомой среде.

Видео дня

Согласно последним данным, европейские города демонстрируют высокие стандарты защищенности, что позволяет женщинам уверенно отправляться в путь без сопровождения. Как пишет Travel + Leisure, туристические эксперты проанализировали десятки локаций, чтобы выделить те, где социальное спокойствие гармонично сочетается с богатой культурной программой.

Такой подход помогает популяризировать сольные туры как безопасный и обогащающий опыт для каждой женщины.

Компания Private Tours England провела тщательный анализ городов Европейского Союза, опираясь на 21 критический показатель. Во внимание принимались не только общая статистика преступности и риск мошенничества, но и такие специфические параметры, как комфорт ночных прогулок и уровень насилия в отношении женщин.

Исследователи также оценили экономическую привлекательность городов, рассчитав стоимость проживания в гостиницах, цены на общественный транспорт, такси и даже средний чек за обед в кафе. Важную роль в финальном рейтинге сыграл уровень владения английским языком среди местных жителей и наличие женских хостелов и спа-центров.

Топ 10 лучших городов для женских соло-путешествий:

Краков (Польша) Загреб (Хорватия) Вроцлав (Польша) Познань (Польша) Севилья (Испания) Варшава (Польша) Прага (Чехия) Эдинбург (Шотландия) Малага (Испания) Порту (Португалия)

Польский город Краков официально признан лучшим местом для одиноких путешественниц, набрав более 75 баллов из 100 возможных. Эксперты отметили чрезвычайно высокую пешеходную доступность города и развитую инфраструктуру: около 93% местных хостелов ориентированы именно на женщин.

Помимо низких цен на питание и транспорт, Краков предлагает высокую скорость интернета и удовлетворительный уровень общения на английском языке, что делает пребывание здесь максимально простым. Хотя риск мелкого мошенничества оценивается как средний, общий индекс насилия остается на очень низком уровне.

Вторую строчку уверенно занял Загреб, который стал абсолютным лидером по показателю безопасности во время ночных прогулок (более 80 баллов). Хорватская столица привлекает путешественниц одними из самых низких транспортных расходов в Европе и широкой доступностью сервисов Uber и Bolt.

Хотя специализированные женские хостелы здесь встречаются реже, чем в Кракове, общая атмосфера города чрезвычайно дружелюбна. Загреб также получил высокие оценки за уровень владения английским языком и умеренное количество музеев и парков для культурного досуга.

Замыкает тройку лидеров еще один польский город – Вроцлав, который поразил аналитиков своей пешеходной доступностью и доступными ценами на отели. Несмотря на то что индекс безопасности ночных прогулок здесь немного ниже, чем в Загребе, город предлагает отличные возможности для оздоровления в многочисленных спа-центрах.

Вроцлав идеально подходит для тех, кто ценит природу, ведь в пределах города расположено много доступных парков. В общем, польские города доминируют в рейтинге благодаря сочетанию цифрового комфорта, безопасности и выгодной стоимости услуг.

Стоит отметить, что в первую десятку также попали солнечные испанские Малага и Севилья, а также живописный Порту. Эти города подтверждают статус Европы как наиболее благоприятного региона для женщин, которые стремятся самостоятельно открывать новые горизонты. Высокий балл Праги и Эдинбурга свидетельствует, что исторические центры продолжают инвестировать в безопасность пешеходов и социальный комфорт.

Таким образом, современная путешественница имеет широкий выбор направлений – от балтийского побережья до атлантических берегов.

OBOZ.UA писал о лучших пляжных направлениях, где не жарко и мало дождей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.