Бархатный сезон в Турции: 5 лучших направлений для отдыха

Турция – страна, которая объединяет восточные традиции и европейскую культуру. Здесь вы найдете все необходимое для отдыха: более восьми тысяч километров пляжей, длительный туристический сезон, а также следы древних цивилизаций рядом с современной инфраструктурой. Каждый год этот край привлекает миллионы туристов своей неповторимой красотой.

Видео дня

Путешествия в Турцию во время "бархатного" сезона пользуются большой популярностью, ведь погода становится более мягкой и комфортной для отдыха.

Все еще сомневаетесь, стоит ли ехать в отпуск в конце лета или осенью? Вот вам преимущества отдыха именно в эту пору:

количество туристов на пляже значительно меньше по сравнению с летним сезоном;

спокойное в это время море позволяет наслаждаться не только плаванием, но и яхтингом и водными видами спорта;

теплая, но не жаркая погода создает отличные условия для экскурсий и шопинга.

Предлагаем 5 лучших направлений для "бархатного" сезона.

Бодрум

Самое популярное место отдыха среди любителей ночной жизни. Этот регион богат развлекательными заведениями, барами, дискотеками и ресторанами. Остров имеет четырнадцать удивительных заливов, где раскинулись поселки и гостиничные комплексы. Сам Бодрум расположен в центральной части одноименного курорта.

Главным символом города является крепость, известная как Замок Святого Петра. Внутри расположен Музей подводной археологии, где выставлен "Улубурунский клад" – находка с затонувшего в море корабля. Замок условно разделяет город на две части: новую, расположенную вдоль набережной с современными кварталами и роскошными гостиницами, и старую, где находятся традиционные кафе и рестораны.

Береговая линия Бодрума – чистые песчаные пляжи, омываемые водами Эгейского моря.

Что посмотреть:

руины Мавзолея;

Миндосские ворота;

Амфитеатр;

древний город Педас.

Мармарис

Расположенный на полуострове между двумя морями – Средиземным и Эгейским, город находится в живописной природной гавани. Мармарис славится спокойными зелёными бухтами, пляжами с золотистым песочком и невероятным голубым морем. Этот уголок очаровывает гармоничным сочетанием старинных построек и современной инфраструктуры.

Курорт известен своими бескрайними песчано-галечными пляжами и водой необычного бирюзового оттенка. Вход в море плавный, а глубина растет постепенно.

Каждый день в центре города работает рынок, где можно приобрести разнообразные сувениры и отведать чамбалу – сосновый мед от местных производителей.

Что посмотреть:

Крепость-музей;

поселок Дальян;

памятник Ататюрко;

национальный парк Мармариса.

Фетхие

Возведенный у подножия гор, покрытых лесами из кедровых и сосновых деревьев, городок просто тонет в зелени. Воздух в этом районе обладает целебными свойствами, а климат очень благоприятный. Туристы могут почувствовать величие гор, насладиться синими морскими водами, тихими заливами и изумрудными островами.

Главной достопримечательностью Фетхие считаются высеченные в скале гробницы, одна из которых была местом погребения правителя Аминтаса. Они возвышаются над городом, поэтому видно их даже с моря. Недалеко оттуда расположены руины крепости, когда-то принадлежавшей родосским рыцарям.

Любители дайвинга могут погрузиться в увлекательные подводные пещеры. Также вблизи города Олю-Дениз расположена природно-заповедная зона "Голубая Лагуна", которая очарует вас своей красотой.

Что посмотреть:

руины города Каякой;

римский амфитеатр;

Ксантос;

ущелье Сакликент.

Кемер

Компактный современный курорт находится в 42 километрах от Анталии. Город расположен в экологически чистом регионе, в пределах природного национального парка. Его инфраструктура раскинулась на склонах Торосских гор, спускающихся к Средиземному морю. Кемер окружен сосновыми лесами и цитрусовыми садами, а его песчано-галечные пляжи были награждены знаком "Голубой флаг".

Самыми известными достопримечательностями курорта являются руины античных городов – Олимпос и Фазелис. Эти поселения использовались пиратами в качестве остановочных мест еще в III веке до нашей эры.

Рекомендуем совершить увлекательную морскую прогулку по Турецкой Ривьере, останавливаясь в живописных бухтах, славящихся своей кристально чистой водой.

Что посмотреть:

пещеру Бельдиби;

канатную дорогу на вершину горы Тахталы;

каньон Гейнюк;

этнографический парк Йорук.

Сидет

Этот поселок является одним из самых оживленных южных курортов Турции. Основанный греческими колонистами в VII веке до нашей эры, он известен своим символом – гранатовым деревом.

Рекомендуем отправиться на обзорную экскурсию, во время которой вы сможете увидеть античный театр, стены крепости, улицы с колоннами, храм Диониса и триумфальную арку, построенную в честь императора Веспасиана. Также не упустите возможность посетить древнюю римскую баню, которая теперь является археологическим музеем.

Курорт расположен на небольшом полуострове, омываемом Средиземным морем и очаровательным песчаным пляжем.

Что посмотреть:

храм Аполлона;

площадь Агора;

храм Артемиды;

фонтан Нимфеум.

Выбирайте свое идеальное направление и готовьтесь к незабываемому путешествию по очаровательной Турции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда поехать в свое первое заграничное путешествие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!