5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Путешествие – это удивительное приключение, которое может насытить вас эмоциями на целый год. Особенно, если вы впервые пересекаете границы своего государства. Поэтому следует ответственно отнестись к выбору направления и вида отдыха. Подумайте, что вы любите больше: экскурсии по историческим локациям, длительные походы, лежание на берегу моря или экстремальные развлечения. И от этого уже отталкивайтесь. А следующий список хороших направлений для туризма будет вам в помощь.

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Португалия

Великолепная страна для вашего первого заграничного путешествия. Она находится относительно недалеко от Украины, так что у вас будет большой выбор транспорта. Можно добраться до выбранного города как на собственном автомобиле, так и на автобусе или поезде. Также есть возможность купить билеты на прямой авиарейс из Польши, Венгрии или Словакии.

Еще одно важное преимущество направления – разнообразие. Здесь вы найдете океаническое побережье, яркую архитектуру, исторические локации и многое другое. Кроме того, за одно путешествие вы можете охватить сразу несколько населенных пунктов, таким образом увидев больше захватывающих мест.

Советуем начинать знакомство со страной с Лиссабона. Арендуйте велосипед, чтобы хорошо провести время в столице Португалии и рассмотреть внимательнее ее невероятную архитектуру. Всегда берите с собой пляжную одежду, ведь куда бы вы ни пошли, рядом будет красивый пляж. И обязательно попробуйте тамошние блюда из морепродуктов, они просто невероятны.

Не забудьте заехать в Порту. Местные районы поразят вас своей колоритностью. Особенно это касается Рибейры, где роскошные домики стоят рядом с полуразрушенными сооружениями.

Не менее интересна сельская местность Португалии. Виноградники, розарии, лавандовые поля… Все это вы найдете в окрестностях больших городов. Не упустите возможность отправиться в коротенькое путешествие по стране, чтобы лучше понять ее атмосферу.

Португалия имеет хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение с другими европейскими странами. Так что, если вам захочется разнообразить свое путешествие, можете отправиться еще и в Испанию, Францию, Италию или другое государство.

Германия

Германия – волшебная страна для любого вида отдыха. Но особенно ее любят автотуристы, ведь таких дорог, как здесь, вы не найдете больше нигде в мире. Так еще как бонус, вежливые и сдержанные водители, которые не станут вам сигналить все время.

Сев за руль или купив билет на поезд, вы можете отправиться в увлекательное путешествие по разным городам Германии. Берлин, Кельн, Мюнхен… Маршрутов может быть множество. На каждом из них вы увидите старинную архитектуру на фоне современных сооружений, роскошные парки рядом с невероятными развлекательными центрами, сменяющиеся степями горные пейзажи. Так что заняться здесь есть чем.

Нравится в этой стране и любителям активного отдыха. Для них здесь организовывают многодневные походы, кемпинг-центры, велопрогулки, вылазки в горы и многое другое.

Если же вы ищете покой и отдых, то следует отправиться в регионы с небольшими деревнями. Тамошняя природа точно вас поразит.

И не забывайте, что на территории Германии находится столица пива. Здесь есть множество пабов и баров, где продается этот хмельной напиток. Злоупотреблять им не стоит, но попробовать можно.

Таиланд

Это направление точно имеет, чем вас поразить. Многокилометровые пляжи, вкусная кухня, яркие города и невероятные джунгли. Все это вы найдете в Таиланде. Так что, какой бы вы отдых не любили, здесь вам будет чем заняться.

Начните свое путешествие с Бангкока. Этот удивительный город имеет уникальную атмосферу. Обязательно посетите тамошние храмы, пройдитесь по улочкам, окруженным большим количеством разнообразных домиков, прогуляйтесь по шумным рынкам и попробуйте уличные блюда. Если захотите еще больше эмоций, то познакомьтесь с ночной жизнью столицы, она действительно невероятно.

Далее вы можете свернуть на север и отправиться в путешествие по джунглям. Рекомендуем это делать в сопровождении гида. Если вы ищете покоя, то возвращайте на юг, где расположены лучшие пляжные курорты страны.

Фиджи

Необычное направление для первой заграничной поездки для тех, кто хочет провести отпуск на тихоокеанском острове в окружении пальм и невероятных пейзажей. Это идеальный курорт как для спокойного семейного отдыха, так и экстремальных приключений. Главное – правильно выбрать место остановки и хорошо все спланировать.

Важно отметить, что в разных частях этого государства очень разная ценовая политика. Здесь вы найдете роскошные виллы с выходом на пляж и небольшие коттеджи для бюджетного отдыха. Такой отпуск могут себе позволить не только состоятельные люди.

Напомним, что Фиджи – одно из любимых направлений среди дайверов. Воды, окружающие архипелаг, скрывают невероятные рифы и сотни видов рыб и других обитателей океана.

Новая Зеландия

Это страна мечты для многих туристов. Благодаря разнообразию местных пейзажей, большому выбору развлечений и компактности размеров, сюда приезжают со всего мира.

Откуда бы вы ни начали свое знакомство с государством, вы увидите хорошую природу и дружелюбных людей. Лучше всего путешествовать на арендованном автомобиле: так вы успеете за короткое время увидеть много разных локаций. От пустынных зон до побережья – все здесь поражает красотой.

Не забывайте, что Новая Зеландия стала местом съемок для многих фильмов, в частности для культовой ленты "Властелин колец". Некоторые декорации этой кинокартины стали туристическими достопримечательностями, поэтому тут вы можете их увидеть своими глазами.

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