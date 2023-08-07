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5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
798
5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Путешествие – это удивительное приключение, которое может насытить вас эмоциями на целый год. Особенно, если вы впервые пересекаете границы своего государства. Поэтому следует ответственно отнестись к выбору направления и вида отдыха. Подумайте, что вы любите больше: экскурсии по историческим локациям, длительные походы, лежание на берегу моря или экстремальные развлечения. И от этого уже отталкивайтесь. А следующий список хороших направлений для туризма будет вам в помощь.

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Португалия

Великолепная страна для вашего первого заграничного путешествия. Она находится относительно недалеко от Украины, так что у вас будет большой выбор транспорта. Можно добраться до выбранного города как на собственном автомобиле, так и на автобусе или поезде. Также есть возможность купить билеты на прямой авиарейс из Польши, Венгрии или Словакии.

Еще одно важное преимущество направления – разнообразие. Здесь вы найдете океаническое побережье, яркую архитектуру, исторические локации и многое другое. Кроме того, за одно путешествие вы можете охватить сразу несколько населенных пунктов, таким образом увидев больше захватывающих мест.

Советуем начинать знакомство со страной с Лиссабона. Арендуйте велосипед, чтобы хорошо провести время в столице Португалии и рассмотреть внимательнее ее невероятную архитектуру. Всегда берите с собой пляжную одежду, ведь куда бы вы ни пошли, рядом будет красивый пляж. И обязательно попробуйте тамошние блюда из морепродуктов, они просто невероятны.

Не забудьте заехать в Порту. Местные районы поразят вас своей колоритностью. Особенно это касается Рибейры, где роскошные домики стоят рядом с полуразрушенными сооружениями.

Не менее интересна сельская местность Португалии. Виноградники, розарии, лавандовые поля… Все это вы найдете в окрестностях больших городов. Не упустите возможность отправиться в коротенькое путешествие по стране, чтобы лучше понять ее атмосферу.

Португалия имеет хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение с другими европейскими странами. Так что, если вам захочется разнообразить свое путешествие, можете отправиться еще и в Испанию, Францию, Италию или другое государство.

5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Германия

Германия – волшебная страна для любого вида отдыха. Но особенно ее любят автотуристы, ведь таких дорог, как здесь, вы не найдете больше нигде в мире. Так еще как бонус, вежливые и сдержанные водители, которые не станут вам сигналить все время.

Сев за руль или купив билет на поезд, вы можете отправиться в увлекательное путешествие по разным городам Германии. Берлин, Кельн, Мюнхен… Маршрутов может быть множество. На каждом из них вы увидите старинную архитектуру на фоне современных сооружений, роскошные парки рядом с невероятными развлекательными центрами, сменяющиеся степями горные пейзажи. Так что заняться здесь есть чем.

Нравится в этой стране и любителям активного отдыха. Для них здесь организовывают многодневные походы, кемпинг-центры, велопрогулки, вылазки в горы и многое другое.

Если же вы ищете покой и отдых, то следует отправиться в регионы с небольшими деревнями. Тамошняя природа точно вас поразит.

И не забывайте, что на территории Германии находится столица пива. Здесь есть множество пабов и баров, где продается этот хмельной напиток. Злоупотреблять им не стоит, но попробовать можно.

5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Таиланд

Это направление точно имеет, чем вас поразить. Многокилометровые пляжи, вкусная кухня, яркие города и невероятные джунгли. Все это вы найдете в Таиланде. Так что, какой бы вы отдых не любили, здесь вам будет чем заняться.

Начните свое путешествие с Бангкока. Этот удивительный город имеет уникальную атмосферу. Обязательно посетите тамошние храмы, пройдитесь по улочкам, окруженным большим количеством разнообразных домиков, прогуляйтесь по шумным рынкам и попробуйте уличные блюда. Если захотите еще больше эмоций, то познакомьтесь с ночной жизнью столицы, она действительно невероятно.

Далее вы можете свернуть на север и отправиться в путешествие по джунглям. Рекомендуем это делать в сопровождении гида. Если вы ищете покоя, то возвращайте на юг, где расположены лучшие пляжные курорты страны.

5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Фиджи

Необычное направление для первой заграничной поездки для тех, кто хочет провести отпуск на тихоокеанском острове в окружении пальм и невероятных пейзажей. Это идеальный курорт как для спокойного семейного отдыха, так и экстремальных приключений. Главное – правильно выбрать место остановки и хорошо все спланировать.

Важно отметить, что в разных частях этого государства очень разная ценовая политика. Здесь вы найдете роскошные виллы с выходом на пляж и небольшие коттеджи для бюджетного отдыха. Такой отпуск могут себе позволить не только состоятельные люди.

Напомним, что Фиджи – одно из любимых направлений среди дайверов. Воды, окружающие архипелаг, скрывают невероятные рифы и сотни видов рыб и других обитателей океана.

5 лучших направлений для первого заграничного отпуска

Новая Зеландия

Это страна мечты для многих туристов. Благодаря разнообразию местных пейзажей, большому выбору развлечений и компактности размеров, сюда приезжают со всего мира.

Откуда бы вы ни начали свое знакомство с государством, вы увидите хорошую природу и дружелюбных людей. Лучше всего путешествовать на арендованном автомобиле: так вы успеете за короткое время увидеть много разных локаций. От пустынных зон до побережья – все здесь поражает красотой.

Не забывайте, что Новая Зеландия стала местом съемок для многих фильмов, в частности для культовой ленты "Властелин колец". Некоторые декорации этой кинокартины стали туристическими достопримечательностями, поэтому тут вы можете их увидеть своими глазами.

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