Болит поясница: как вылечить раз и навсегда самый распространенный симптом столетия

Малоподвижный образ жизни, возрастные изменения в позвоночнике, травмы, непомерные нагрузки могут стать причиной хронических заболеваний спины. Обычно, все начинается с незначительной боли и тяжести после рабочего дня. В ход идут мази, массаж, противовоспалительные препараты. А через полгода человек не может встать с кровати из-за острой боли в пояснице. Звучат диагнозы: остеохондроз, протрузия, грыжа.

К счастью, сегодня в большинстве случаев лечение заболеваний позвоночника в IVR проводится успешно без операций. Специалисты Института вертебрологии и реабилитации уже более 15 лет используют уникальные авторские методики и современные технологии для лечения спины детей и взрослых. Тысячи клиентов забыли о болях, вернулись к активной жизни и поддерживают здоровье, следуя рекомендациям опытных вертебрологов. Как говорят врачи, основная ошибка — упущенное время.

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Доказано, что человек, который большую часть времени проводит в сидячем положении, получает в 1,5 раза больше нагрузки на позвоночник, чем работая стоя. Дабы уменьшить нарастающий дискомфорт, человек принимает неправильную позу, скрючивается, из-за чего нарушается питание позвонков, сдавливаются и разрушаются диски. Отсюда возникают не только мышечные зажимы, боль в спине, но также и головная боль, головокружения, боль в тазу и ногах. Со временем это приводит к более сложным деструктивным процессам.

Запущенный поясничный остеохондроз сопровождается миофасциальным синдромом, приводит к протрузиям и грыжам. Если своевременно не начать лечение и коррекцию, позвонки окончательно деформируются, появляются значительные костные разрастания, что может привести даже к инвалидности.

Вокруг диагноза остеохондроз существует огромное количество мифов. И многие не уделяют ему должного внимания. Однако сам остеохондроз — это не основная причина, а следствие нарушения биомеханики опорно-двигательного аппарата. Как говорят специалисты клиник IVR, только устранение истинной причины способно дать хороший и длительный результат. Поэтому обратиться к врачу нужно сразу, как только возникли неприятные ощущения или даже незначительные боли в спине.

Симптомы пояснично-крестцового остеохондроза:

боль в области поясницы, которая усиливается при наклонах, переохлаждении или после длительного сидения;

острая боль, которая появляется внезапно и усиливается при движениях или чихании;

нарушение функций тазовых органов;

отечность и воспаление, напряженность мышц в области поясницы;

прострелы, радикулит;

боль, которая отдает в ногу, мурашки.

Прежде чем начать лечение, врач проводит диагностику, полный осмотр пациента и необходимые дополнительные обследования. Лечение осуществляется комплексное, с помощью высококлассного оборудования и проверенных европейских методик. Если пациент обращается в острой стадии, с ярко выраженным болевым синдромом, сначала проводится медикаментозная терапия. Последующая программа лечения зависит от диагноза и составляется индивидуально.

Методы лечения спины:

Лечебный массаж — позволяет расслабить мышцы, нормализовать тонус мышечного корсета позвоночника и улучшить кровообращение. Прорабатываются функциональные блоки и зажимы глубоких мышц позвоночника. Методика "Короткий рычаг" — авторская мануальная техника, которая основывается на точечном, не травматичном воздействии на позвоночник и все его структурные элементы. Методика полностью исключает привычные скручивания, потряхивания и заламывание. Действия производятся мягко с четкой подачей только в необходимые места и позвонки. Комплекс физиотерапевтических процедур — проводятся комплексно с другими методами: электротерапия, магнитная, лазерная, ультразвуковая, ударно-волновая. Лечебная физкультура — комплекс индивидуально подобранных упражнений для восстановления подвижности мышц и суставов, коррекции развития мышечного корсета.

Чтобы закрепить результат и предупредить последующее ухудшение и рецидивы пациентам рекомендуют пройти курс физической реабилитации.

Для этого в IVR используют современные европейские наработки, среди которых методика David. Это прогрессивная финско-немецкая технология лечения движением с помощью компьютеризированных тренажеров. Специализированные медицинские тренажеры помогают улучшить питание в межпозвоночных дисках, убрать асимметрию и эффективно прорабатывать глубокие мышцы. Именно они поддерживают позвоночник в правильном положении.

За счет компьютерного обеспечения, тренажеры работают с каждым пациентом по индивидуальной программе. Все движения контролируются и проводятся дозировано в зависимости от индивидуальных особенностей и физических возможностей. Сеансы проходят под наблюдением реабилитолога. 90 % пациентов отмечают снижение боли и дискомфорта уже через несколько сеансов.Центр позвоночника и суставов работает в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, и принимает пациентов со всей Украины.