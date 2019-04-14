"Зеленского убил грузовик": Порошенко объяснил скандальный ролик

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не осведомлен касательно происхождения скандального ролика с его оппонентом Владимиром Зеленским, в котором его "сбивает грузовик".

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами на "Олимпийском". В частности, комментируя свою возможную причастность к этим кадрам, Порошенко заявил, что "не хочет меряться роликами".

При этом глава государства назвал видео "народным творчеством того или иного кандидата или независимых креативных агентств".

Кадр из ролика

Как сообщал OBOZREVATEL, в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" было опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что данный поступок находится за гранью здравого смысла.

Позже в сети также появилось продолжение скандального видео.

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