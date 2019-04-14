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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Зеленского убил грузовик": Порошенко объяснил скандальный ролик

5.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не осведомлен касательно происхождения скандального ролика с его оппонентом Владимиром Зеленским, в котором его "сбивает грузовик".

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами на "Олимпийском". В частности, комментируя свою возможную причастность к этим кадрам, Порошенко заявил, что "не хочет меряться роликами".

При этом глава государства назвал видео "народным творчеством того или иного кандидата или независимых креативных агентств".

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"Зеленского убил грузовик": Порошенко объяснил скандальный ролик

Кадр из ролика

Как сообщал OBOZREVATEL, в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" было опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что данный поступок находится за гранью здравого смысла.

Позже в сети также появилось продолжение скандального видео.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
По ролику видно, только то, что грузовик наркоше рассыпал дорожку кокса, у зеко-манды параноя, очень хорошо в Украине говорят: ,,не чипай гівно, смердіти буде.'', вот и воняют.
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Livesey David
Livesey David
Зеленскому надо снять ответное видео, о том, как Пецю сбивает стакан.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вместо отчёта о том как обеспечил народу Украины его конституционное право на власть обсуждение роликов из телевизора? Хорошо, что бельишко своё не начал выстировать демонстрируя все в деталях лишь бы перед народом не отчитываться, Зеленский спас, очень вовремя комика в президенты выдвинули
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ильчук Андрей, и этот комик сдрыснул и не показывает носа. Больше утопить зелю больше чем сам зеля не может никто. Ему же говорят, дебаты не страшно и не больно. Его не больно размажут по стенам. Чик! И он тонким слоем, не толще краски.
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