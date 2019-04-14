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Вибори президента України 2019

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"Зеленського вбила вантажівка": Порошенко пояснив скандальний ролик

5.3тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що не обізнаний стосовно походження скандального ролика з його опонентом Володимиром Зеленським, в якому його "збиває вантажівка".

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами на "Олімпійському". Зокрема, коментуючи свою можливу причетність до цих кадрів, Порошенко заявив, що "не хоче мірятися роликами".

При цьому глава держави назвав відео "народною творчістю того чи іншого кандидата або незалежних креативних агентств".

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"Зеленського вбила вантажівка": Порошенко пояснив скандальний ролик

Кадр із ролика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" було опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського, а після показана біла доріжка з написом "У кожного своя дорога".

Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков сказав, що даний вчинок знаходиться за межею здорового глузду.

Пізніше в мережі також з'явилося продовження скандального відео.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Галицький Данило
Галицький Данило
По ролику видно, только то, что грузовик наркоше рассыпал дорожку кокса, у зеко-манды параноя, очень хорошо в Украине говорят: ,,не чипай гівно, смердіти буде.'', вот и воняют.
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Livesey David
Livesey David
Зеленскому надо снять ответное видео, о том, как Пецю сбивает стакан.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вместо отчёта о том как обеспечил народу Украины его конституционное право на власть обсуждение роликов из телевизора? Хорошо, что бельишко своё не начал выстировать демонстрируя все в деталях лишь бы перед народом не отчитываться, Зеленский спас, очень вовремя комика в президенты выдвинули
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ильчук Андрей, и этот комик сдрыснул и не показывает носа. Больше утопить зелю больше чем сам зеля не может никто. Ему же говорят, дебаты не страшно и не больно. Его не больно размажут по стенам. Чик! И он тонким слоем, не толще краски.
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