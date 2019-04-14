"Зеленського вбила вантажівка": Порошенко пояснив скандальний ролик

Президент України Петро Порошенко заявив, що не обізнаний стосовно походження скандального ролика з його опонентом Володимиром Зеленським, в якому його "збиває вантажівка".

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами на "Олімпійському". Зокрема, коментуючи свою можливу причетність до цих кадрів, Порошенко заявив, що "не хоче мірятися роликами".

При цьому глава держави назвав відео "народною творчістю того чи іншого кандидата або незалежних креативних агентств".

Кадр із ролика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" було опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського, а після показана біла доріжка з написом "У кожного своя дорога".

Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков сказав, що даний вчинок знаходиться за межею здорового глузду.

Пізніше в мережі також з'явилося продовження скандального відео.

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