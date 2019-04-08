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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленського готові підтримати виборці Гриценка, Тимошенко і Бойка

4.2тЧитати матеріал російською

Українські виборці, чиї кандидати не пройшли до другого туру виборів президента, більш схильні віддати голос за Володимира Зеленського, ніж за Петра Порошенка.

Про це повідомив заступник директора центру імені Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу в понеділок, 8 квітня, передає "Ліга.нет".

"Електорат найрейтинговіших політиків, які не вийшли до другого туру, більше схиляється голосувати за Зеленського, ніж за Порошенка. Але це було опитування ще до першого туру. Значний вплив на позицію електорату того чи іншого політика буде надавати заклик самого кандидата", — розповів Міщенко.

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За його словами, серед виборців лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко 41% відповів, що буде голосувати за Зеленського, а за Порошенка — лише 10%.

Серед українців, які голосували за лідера "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка 35% заявили, що підтримають Зеленського, тоді як всього 2% готові проголосувати за Порошенка.

Серед тих, хто голосував за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка за Зеленського готові проголосувати 32%, а за Порошенка 16%.

25% виборців лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка також схиляються проголосувати за Зеленського, проте досить багато готові підтримати і Порошенка — 19%.

Зеленського готові підтримати виборці Гриценка, Тимошенко і Бойка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко зізнався, що Порошенко намагався домовитися з ним про підтримку, проте лідер "Громадянської позиції" недавно провів зустріч із Зеленським, і натякнув, що готовий проголосувати за останнього.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮрій БойкоАнатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоВіктор Ляшко
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это плохо...очень..нам россиянам надо чтобы алкаш победил
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
То что все эти политики играли в одни ворота против Порошенко было ясно давно. При всей несхожести программ ни у кого небыло вопросов друг к другу. Потому что на самом деле цель у них одна - тем или иным способом сдать Украину рашке.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Петро Алексеевич! Плюнь и разотри ты на эти выборы! Ну хочет наш народ залезть в гавно по самые уши! Пусть лезет! Не спасай его! Купи попкорн и спокойно наблюдай за этим! Ты грамотный бизнесмен, на твоих предприятиях созданы прекрасные условия труда, люди хорошо зарабатывают и очень тебе благодарны за это. Развивай свой бизнес и живи в свое удовольствие назло всем врагам и на радость родным и друзьям. Второй тур ты проиграет. Так зачем доставлять радость этим ублюдкам? Откажись от второго тура и пусть схлестнуться за право уничтожить страну Зе и Вона! Время лучший судья!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Бречка Вячеслав, саме попкорн, а твоє - то емоції і жовч.
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Бречка Вячеслав
Бречка Вячеслав
Кульшин Владимир, не попкорн, а сухари . И сразу в тюрьму.
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