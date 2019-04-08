Зеленського готові підтримати виборці Гриценка, Тимошенко і Бойка

Українські виборці, чиї кандидати не пройшли до другого туру виборів президента, більш схильні віддати голос за Володимира Зеленського, ніж за Петра Порошенка.

Про це повідомив заступник директора центру імені Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу в понеділок, 8 квітня, передає "Ліга.нет".

"Електорат найрейтинговіших політиків, які не вийшли до другого туру, більше схиляється голосувати за Зеленського, ніж за Порошенка. Але це було опитування ще до першого туру. Значний вплив на позицію електорату того чи іншого політика буде надавати заклик самого кандидата", — розповів Міщенко.

За його словами, серед виборців лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко 41% відповів, що буде голосувати за Зеленського, а за Порошенка — лише 10%.

Серед українців, які голосували за лідера "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка 35% заявили, що підтримають Зеленського, тоді як всього 2% готові проголосувати за Порошенка.

Серед тих, хто голосував за лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка за Зеленського готові проголосувати 32%, а за Порошенка 16%.

25% виборців лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка також схиляються проголосувати за Зеленського, проте досить багато готові підтримати і Порошенка — 19%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко зізнався, що Порошенко намагався домовитися з ним про підтримку, проте лідер "Громадянської позиції" недавно провів зустріч із Зеленським, і натякнув, що готовий проголосувати за останнього.

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