Зеленский vs Порошенко: в России удивили заявлением о "поддержке" Путина

Кремль одинаково относится как к Владимиру Зеленскому, так и к Петру Порошенко. Поэтому не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты.

Такое мнение в комментарии InfoResist высказал российский адвокат Марк Фейгин, заявив, что Россия симпатизировала бы исключительно пророссийскому кандидату, но во втором туре выборов президента такого нет.

"Я не считаю, что мнение о том, что Кремль якобы симпатизирует Зеленскому повышать очки Порошенко. Ничего этого нет. У Кремля никакой позиции такой нет. Если бы речь шла о Медведчуке, например, чтобы он мог стать президентом, то тогда, наверное, Кремль бы как-то по-особенному включился именно конкретно за этого кандидата, то есть в доску своего", — заявил он.

"А с точки зрения обоих кандидатов, что Зеленский, что Порошенко, для них они все воспринимаются враждебно. Потому что в принципе они являются руководителями государства, которое им враждебно в принципе, которое они и государством не считают", — сказал Фейгин.

По его словам, в России неоднозначное отношение к Зеленскому. Некоторые считают его "слабым" из-за отсутствия опыта, однако критики в сторону актера из-за его проукраинской позиции также хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Петр Порошенко жестко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он якобы не считает Россию агрессором. Однако сам Зеленский выступал с заявлениями о том, что будет требовать от РФ возмещения убытков, раскрыв план по восстановлению мира на Донбассе и возвращению Крыма.

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