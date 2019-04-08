"Россия уже не агрессор!" Порошенко жестко прошелся по Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал своего оппонента Владимира Зеленского, заявив, что он якобы не считает Россию агрессором.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала ICTV в понедельник, 8 апреля, утверждая, что уважает Зеленского "как прекрасного актера".

"Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. Я не владею такой информацией. Но если он поедет говорить с Путиным, то с чем он вернется?" — заявил Порошенко.

Также он упрекнул Зеленского за критику Минских соглашений, высоко оценив этот формат переговоров. Ранее шоумен заявлял, что необходимо расширить стол переговоров за счет США и Великобритании, поскольку в нынешнем формате "Минск", по его словам, малоэффективен.

По словам Порошенко, Зеленский якобы не считает Россию агрессором и выступает за переговоры с "Л/ДНР". Однако сам Зеленский выступал с заявлениями о том, что будет требовать от РФ возмещения убытков.

"Россию вывели. Россия уже не агрессор. Санкции против России не надо вводить! " — утверждал Порошенко, комментируя взгляды Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский публично заявил, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с главой России Владимиром Путиным по восстановлению мира в стране.

Также он ответил на обвинения Порошенко в том, что у него якобы "вектор на Москву". Такие обвинения в сторону Зеленского последовали после того, как он вызвал президента на дебаты.

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