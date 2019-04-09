Зеленський vs Порошенко: в Росії здивували заявою про "підтримку" Путіна

Кремль однаково ставиться як до Володимира Зеленського, так і до Петра Порошенка. Тому не підтримує жодного з кандидатів у президенти.

Таку думку в коментарі InfoResist висловив російський адвокат Марк Фейгін, заявивши, що Росія симпатизувала б виключно проросійському кандидатові, але в другому турі виборів президента такого немає.

"Я не вважаю, що думка про те, що Кремль нібито симпатизує Зеленському додає балів Порошенку. Нічого цього немає. У Кремля ніякої позиції такої немає. Якби йшлося про Медведчука, наприклад, щоб він міг стати президентом, то тоді, напевно, Кремль би якось по-особливому вмикався саме конкретно за цього кандидата, тобто в дошку свого", — заявив він.

"А з точки зору обох кандидатів, що Зеленський, що Порошенко, для них вони всі сприймаються вороже. Тому що в принципі вони є керівниками держави, яка їм ворожа в принципі, яку вони і державою не вважають", — сказав Фейгін.

За його словами, в Росії неоднозначне ставлення до Зеленського. Деякі вважають його "слабким" через відсутність досвіду, проте критики в сторону актора через його проукраїнську позицію також вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Петро Порошенко жорстко розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором. Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків, розкривши план по відновленню миру на Донбасі і повернення Криму.

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