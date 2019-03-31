Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, якими будуть його перші слова при зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним.

Відповідне питання поставили йому журналісти на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Спочатку Зеленський спробував ухилитися від відповіді, поставивши зустрічне запитання представникам ЗМІ. "А що, вже є дата, коли ми зустрічаємося з Путіним?" — сказав шоумен.

Однак журналісти наполягали, що якщо він планує бути президентом України, то повинен знати відповідь на це питання.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Якщо зустрінусь, скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і на Донбасі і допомагали на всьому їхньому страшному і огидному шляху?" — відповів Зеленський.

Також він запевнив, що не буде чинити опір суспільству, якщо воно піде проти нього. "З суспільством воювати не буду. І Майдани збирати теж. Якщо українці проти мене — життя важливіше", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна у 2014 році із закликом не допустити бойових дій і словами про те, що він готовий стати на коліна. Шоумен нагадав, що заяву було записано перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

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