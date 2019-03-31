МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський розповів, що скаже Путіну при зустрічі

4.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, якими будуть його перші слова при зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним.

Відповідне питання поставили йому журналісти на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Спочатку Зеленський спробував ухилитися від відповіді, поставивши зустрічне запитання представникам ЗМІ. "А що, вже є дата, коли ми зустрічаємося з Путіним?" — сказав шоумен.

Однак журналісти наполягали, що якщо він планує бути президентом України, то повинен знати відповідь на це питання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Новини
Зеленський і Порошенко проходять у другий тур: дані екзит-полів

"Якщо зустрінусь, скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і на Донбасі і допомагали на всьому їхньому страшному і огидному шляху?" — відповів Зеленський.

Також він запевнив, що не буде чинити опір суспільству, якщо воно піде проти нього. "З суспільством воювати не буду. І Майдани збирати теж. Якщо українці проти мене — життя важливіше", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна у 2014 році із закликом не допустити бойових дій і словами про те, що він готовий стати на коліна. Шоумен нагадав, що заяву було записано перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
30
18
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Johnson Peter
Johnson Peter
Прикол затягнувся. Схоже цей неадекват реально вважає що зустріч з путіним буде іти за сценарієм який напишуть жидков з шеферами. Сценарій ще не написали, от і відповіді це чудо немає.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
ПЕтя № 2
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Key Natalie
Key Natalie
Та йди ти до ср*ки, Зеленський!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки