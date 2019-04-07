Зеленский ответил Порошенко на упреки о "векторе на Москву"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье, 7 апреля, ответив таким образом на слова действующего главы государства о том, что у него якобы "диаметрально противоположные" внешнеполитические векторы. Накануне Порошенко также заявил, что на выборах во втором туре украинцы якобы делают выбор между Европой и Россией.

"Курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно", — заявил Зеленский.

"Я лично как гражданин Украины, я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это, действительно, безопасность страны. Но нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все люди знают об этом, все — за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца", — пояснил победитель первого тура выборов.

Зеленский добавил, что вопрос вступления в НАТО должен быть вынесен на референдум, чтобы решение осталось за гражданами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Порошенко предложил Зеленскому конкретную дату проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

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