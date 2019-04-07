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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Уступок не будет? Зеленский высказался о переговорах с Путиным

8.5тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с главой России Владимиром Путиным по восстановлению мира в стране.

В интервью телеканалу "Украина" Зеленский заверил, что абсолютно готов к переговорам с агрессором, подчеркнув, что территориальная целостность государства является для него ключевым моментом.

"Да [готов к переговорам]. Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина. Я убежден в этом", — сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Порошенко предложил Зеленскому конкретную дату проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Заголовок писал явный дегенерат, настоящий представитель своей нации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Странное существо. Какой смысл Путину с ним разговаривать? Если уж Путин захочет переговоров, он будет говорить с кукловодом, а не с куклой.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
А почему этот клоун думает, что Путин будет с ним разговаривать?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чугункин Клим, видимо потому что будет Перзидентом самой древней страны мира с народом, давшим жизнь всему человечеству.
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