Уступок не будет? Зеленский высказался о переговорах с Путиным

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с главой России Владимиром Путиным по восстановлению мира в стране.

В интервью телеканалу "Украина" Зеленский заверил, что абсолютно готов к переговорам с агрессором, подчеркнув, что территориальная целостность государства является для него ключевым моментом.

"Да [готов к переговорам]. Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина. Я убежден в этом", — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Порошенко предложил Зеленскому конкретную дату проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

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