МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський відповів Порошенку на закиди про "вектор на Москву"

5.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський підтвердив підтримку вступу України в ЄС і НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна" у неділю, 7 квітня, відповівши таким чином на слова чинного глави держави про те, що у нього нібито "діаметрально протилежні" зовнішньополітичні вектори. Напередодні Порошенко також заявив, що на виборах у другому турі українці нібито роблять вибір між Європою та Росією.

"Курс євроінтеграції і курс до Європи Україна давним-давно вибрала, і ніхто не збирається міняти цей курс, природно", — заявив Зеленський.

Новини
Поступок не буде? Зеленський висловився про переговори з Путіним

"Я особисто як громадянин України, я за НАТО. Але для того, щоб вступити в НАТО, ми повинні людям пояснити, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це, дійсно, безпека країни. Але потрібно достукатися до кожної людини, яка живе на сході України. На заході всі люди знають про це, все — за курс у НАТО. Але потрібно достукатися до кожного українця", — пояснив переможець першого туру виборів.

Зеленський додав, що питання вступу в НАТО має бути винесене на референдум, щоб рішення залишилося за громадянами України.

Зеленський відповів Порошенку на закиди про "вектор на Москву"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
57
18
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Севченко Николай
Севченко Николай
Как-то он быстро переобувается.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Прежде чем достучаться до каждого украинца, зеля уже достучался до ФСБ-шных денег: https://defence-line.org/2019/04/operaciya-regata-ili-kupi-sebe-komika/
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Устинов Иван
Устинов Иван
хто не скаче той маскаль
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Устинов Иван, представь себе это очень хороший критерий. Только скажи эту кричалку , москаль сразу бледнеет, иногда теряет сознание и его можно вязать и сдавать в СБУ на органы.)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки