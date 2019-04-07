Зеленський відповів Порошенку на закиди про "вектор на Москву"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський підтвердив підтримку вступу України в ЄС і НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна" у неділю, 7 квітня, відповівши таким чином на слова чинного глави держави про те, що у нього нібито "діаметрально протилежні" зовнішньополітичні вектори. Напередодні Порошенко також заявив, що на виборах у другому турі українці нібито роблять вибір між Європою та Росією.

"Курс євроінтеграції і курс до Європи Україна давним-давно вибрала, і ніхто не збирається міняти цей курс, природно", — заявив Зеленський.

"Я особисто як громадянин України, я за НАТО. Але для того, щоб вступити в НАТО, ми повинні людям пояснити, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це, дійсно, безпека країни. Але потрібно достукатися до кожної людини, яка живе на сході України. На заході всі люди знають про це, все — за курс у НАТО. Але потрібно достукатися до кожного українця", — пояснив переможець першого туру виборів.

Зеленський додав, що питання вступу в НАТО має бути винесене на референдум, щоб рішення залишилося за громадянами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

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