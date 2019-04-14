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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський чи Порошенко? Українці висловилися про сигнал Заходу

3.8тЧитати матеріал російською

Українці вважають, що зустріч президента Петра Порошенка і його опонента Володимира Зеленського з главою Франції Еммануелем Макроном – це спроба Заходу оцінити ситуацію з виборами в Україні.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяли понад 18,8 тисяч осіб.

"І Зеленський, і Порошенко зустрілися з Макроном: про що це говорить?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

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Зеленський чи Порошенко? Українці висловилися про сигнал Заходу

BBC

34% респондентів вибрали такий варіант: "Захід вирішив оцінити ситуацію "ближче".

28% опитаних сказали, що таким чином "із Зеленським знайомилися, а Порошенко був із робочим візитом".

10% користувачів припустили, що, зробивши такий крок, "Європа визнала демократичні вибори в Україні"

Ще 10% читачів сайту сказали: "Обидва кандидати шукали підтримки у західного друга".

16% заявили, що "подвійна" зустріч свідчить "про гарантії роботи ЄС із будь-яким наступним президентом України".

Найменша кількість респондентів (2%) вибрали такий варіант відповіді: "Європа і Україна шукали шляхи тиску на Росію".

Зеленський чи Порошенко? Українці висловилися про сигнал Заходу

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдень 12 квітня опонент Зеленського Петро Порошенко також зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЕммануель Макрон
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентаполітика
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