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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном: что известно

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Действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский намерены в пятницу, 12 апреля встретиться в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Такое заявление на брифинге сделал глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Украинская правда".

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной", – сообщил он.

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Медведев также передал слова президента Украины, который считает, что актеру "95-го квартала" необходимо выйти из сферы шоу-бизнеса и окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать получать опыт.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже встречаться с Макроном", – подчеркнул глава штаба.

Также Медведев предположил, что независимо от результатов выборов президента в Украине, очевидно, что команда Зеленского планирует участвовать в парламентских выборах.

Еще он добавил, что 12 апреля Порошенко планирует осуществить визит в Германию, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном

Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны первые 10 шагов Зеленского-президента.

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Персоны
Олег МедведевПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Макрон это тот же французкий Зеленскмй только что не комик. Но тоже популист. Наобещал много и ничего не может выполнить, иот чего и получает протесты "Желтых жилетов". Но только Франция не Украина, там есть свои механизмы сдерживания идиотов и Франция ни с кем не воюет.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Будут с французом опытом делиться как предоставлять гарантии так, чтобы не было никаких гарантий. Ну а Макрон только посмеется в ответ, Франция так Украине гарантии Будапештского меморандума предоставила в обмен на требование подарить ядерное оружие России. В общем,они там друг друга поймут, у них ведь нет "Декларации Независимости" как у США, борьбу народа с узурпатором народных прав им поддерживать необязательно
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ильчук Андрей, Народ может бороться с узурпатором и без записи в декларации независимости.
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