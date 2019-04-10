Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном: что известно

Действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский намерены в пятницу, 12 апреля встретиться в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Такое заявление на брифинге сделал глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Украинская правда".

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной", – сообщил он.

Медведев также передал слова президента Украины, который считает, что актеру "95-го квартала" необходимо выйти из сферы шоу-бизнеса и окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать получать опыт.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже встречаться с Макроном", – подчеркнул глава штаба.

Также Медведев предположил, что независимо от результатов выборов президента в Украине, очевидно, что команда Зеленского планирует участвовать в парламентских выборах.

Еще он добавил, что 12 апреля Порошенко планирует осуществить визит в Германию, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Зеленский и Порошенко встретятся с Макроном

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны первые 10 шагов Зеленского-президента.

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