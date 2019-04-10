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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський та Порошенко зустрінуться з Макроном: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

Чинний глава держави Петро Порошенко і кандидат у президенти Володимир Зеленський мають намір у п'ятницю, 12 квітня зустрітися в Парижі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Таку заяву на брифінгу зробив офіційний представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає "Українська правда".

"Мені відомо про те, що Зеленський поїде до Макрона. Через дипломатичні канали французи координувалися в цьому питанні з українською стороною", – повідомив він.

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Медведєв також передав слова президента України, який вважає, що акторові "95-го кварталу" необхідно вийти зі сфери шоу-бізнесу і зануритися в світ реальної політики, в тому числі міжнародної, і почати отримувати досвід.

"Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, в п'ятницю в Парижі й справді зустрінеться з Макроном. Того ж дня у Парижі повинен бути й Петро Порошенко, і теж зустрічатися з Макроном", – підкреслив спікер штабу.

Також Медведєв припустив, що незалежно від результатів виборів президента в Україні, очевидно, що команда Зеленського планує брати участь у парламентських виборах.

Ще він додав, що 12 квітня Порошенко має намір здійснити візит до Німеччини, де проведе переговори із канцлером Ангелою Меркель.

Зеленський і Порошенко зустрінуться з Макроном

Зеленський і Порошенко зустрінуться з Макроном

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі перші 10 кроків Зеленського-президента.

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Особи
Олег МедведєвПетро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЕммануель Макрон
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Славное унижение животных...а в Габон их не вызывали???????
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Макрон это тот же французкий Зеленскмй только что не комик. Но тоже популист. Наобещал много и ничего не может выполнить, иот чего и получает протесты "Желтых жилетов". Но только Франция не Украина, там есть свои механизмы сдерживания идиотов и Франция ни с кем не воюет.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Будут с французом опытом делиться как предоставлять гарантии так, чтобы не было никаких гарантий. Ну а Макрон только посмеется в ответ, Франция так Украине гарантии Будапештского меморандума предоставила в обмен на требование подарить ядерное оружие России. В общем,они там друг друга поймут, у них ведь нет "Декларации Независимости" как у США, борьбу народа с узурпатором народных прав им поддерживать необязательно
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ильчук Андрей, Народ может бороться с узурпатором и без записи в декларации независимости.
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