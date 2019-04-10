Зеленський та Порошенко зустрінуться з Макроном: що відомо

Чинний глава держави Петро Порошенко і кандидат у президенти Володимир Зеленський мають намір у п'ятницю, 12 квітня зустрітися в Парижі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Таку заяву на брифінгу зробив офіційний представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає "Українська правда".

"Мені відомо про те, що Зеленський поїде до Макрона. Через дипломатичні канали французи координувалися в цьому питанні з українською стороною", – повідомив він.

Медведєв також передав слова президента України, який вважає, що акторові "95-го кварталу" необхідно вийти зі сфери шоу-бізнесу і зануритися в світ реальної політики, в тому числі міжнародної, і почати отримувати досвід.

"Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, в п'ятницю в Парижі й справді зустрінеться з Макроном. Того ж дня у Парижі повинен бути й Петро Порошенко, і теж зустрічатися з Макроном", – підкреслив спікер штабу.

Також Медведєв припустив, що незалежно від результатів виборів президента в Україні, очевидно, що команда Зеленського планує брати участь у парламентських виборах.

Ще він додав, що 12 квітня Порошенко має намір здійснити візит до Німеччини, де проведе переговори із канцлером Ангелою Меркель.

Зеленський і Порошенко зустрінуться з Макроном

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