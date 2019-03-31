"Заробляємо, як можемо!" У Зеленського зізналися, чому він уникав ЗМІ

Кандидат в президенти України, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський не давав великої прес-конференції українським журналістам напередодні виборів через щільний гастрольний графік.

Таке припущення висловив його товариш і колега по "Кварталу" Євген Кошовий, пише Telegram-канал The Бабель. Він зазначив, що під час передвиборної гонки Зеленський був у турі.

"Я не знаю. Може, він був дуже зайнятий, тому що був у турі. Ми веселили народ. Чим можемо, тим і заробляємо", – пояснив Євген Кошовий.

Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий відмовився відповідати на питання про те, хто увійде в команду Зеленського в разі його перемоги на виборах. Однак сам кандидат на пост президента робив натяк, що міністром закордонних справ може стати екс-глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк.

Як писав OBOZREVATEL, у березні Зеленський поспілкувався з іноземними журналістами. Він розповів про своє бачення припинення війни на Донбасі, роль олігархів у державі та інші проблемні питання у суспільстві.

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