МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Заробляємо, як можемо!" У Зеленського зізналися, чому він уникав ЗМІ

2.9тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський не давав великої прес-конференції українським журналістам напередодні виборів через щільний гастрольний графік.

Таке припущення висловив його товариш і колега по "Кварталу" Євген Кошовий, пише Telegram-канал The Бабель. Він зазначив, що під час передвиборної гонки Зеленський був у турі.

"Я не знаю. Може, він був дуже зайнятий, тому що був у турі. Ми веселили народ. Чим можемо, тим і заробляємо", – пояснив Євген Кошовий.

Новини
Зеленський і Саакашвілі розсипалися один одному в компліментах: в чому суть
Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий в штабі Зеленського

Кошовий відмовився відповідати на питання про те, хто увійде в команду Зеленського в разі його перемоги на виборах. Однак сам кандидат на пост президента робив натяк, що міністром закордонних справ може стати екс-глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк.

Як писав OBOZREVATEL, у березні Зеленський поспілкувався з іноземними журналістами. Він розповів про своє бачення припинення війни на Донбасі, роль олігархів у державі та інші проблемні питання у суспільстві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Євген КошовийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
33
10
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки