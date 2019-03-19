''Мы его очень любим'': Зеленский дал понять, кого назначит главой МИД

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский намекнул, что в случае его победы министром иностранных дел может стать экс-глава Министерства финансов Александр Данилюк.

Об этом он дал понять на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями, пишет "Интерфакс-Украина". В мероприятии принимали участие руководители Европейской бизнес ассоциации, Союза украинских предпринимателей и Американской торговой палаты.

"Кстати, как вам, хороший министр иностранных дел? Я просто спрашиваю, просто интересно", ‒ задал вопрос Зеленский, показывая на Данилюка.

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Также кандидат на пост президента подчеркнул, что "Сашу (Данилюка. ‒ Ред.) как министра финансов очень любит". По словам Зеленского, в случае победы на выборах он первым делом будет "назначать сильную команду" на должности в СБУ, Генпрокуратуру и МИД.

Однако официально подтвердить намерение сделать Данилюка главой МИД Зеленский отказался. Сам же экс-министр тоже не прокомментировал этот вопрос и назвал себя независимым советником Зеленского.

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Как писал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины, шоумен и комик Владимир Зеленский заявил, что лишь после выхода во второй тур президентских выборов представит основную пятерку своей команды.

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