"Я прийшов — тебе нема!" Порошенко і Зеленський здали аналізи: як це було

У п'ятницю, 5 квітня, зранку лідери президентських перегонів-2019 в Україні Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли медичну експертизу. Зокрема, обидва кандидати здали аналізи на алкоголь і наркотичні речовини.

Хто, де, коли

Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський. Засилля журналістів і дуже швидка процедура — два найбільш показові моменти цієї події.

Цікаво, що кров у нього взяв колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" Владислав Кірякулов.

Шоумен, як завжди, жартував. Правда, в якийсь момент поскаржився на журналістів окремих телеканалів, які "ображають його сім'ю".

Володимир Зеленський і Владислав Кірякулов

Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.

Частина результатів була оприлюднена одразу ж після його виступу перед журналістами. Швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше. Дослідження проводили чотири лабораторії у двох приватних медустановах ( "Борис" і "Медіком") і двох комунальних.

Петро Порошенко здає аналіз крові

"Я прийшов - тебе нема!" Що говорили один про одного

Після здачі аналізів пішли виступи перед журналістами. І тут, звичайно, ж прозвучали слова-звернення.

"Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, що Володимира Олександровича не було: я прийшов — тебе нема. Я впевнений, що він набереться мужності, приїде сюди і дебати відбудуться", — сказав Порошенко.

Новини Порошенко відповів на ідею Зеленського щодо запрошення Тимошенко

Зеленський також не забув згадати про свого конкурента у другому турі президентських виборів.

Зокрема, відповідаючи на питання, чому він не погодився пройти обстеження на НСК "Олімпійський", як закликав Порошенко, комік зазначив, що це запрошення було дивним, і натякнув, що "хтось" просто не хоче здавати аналізи.

"На "Олімпійському" немає лабораторії. Тому дивне було запрошення. Я прийшов туди, де не просто "беруть кров", а де є лабораторія", — додав кандидат у президенти.

Як відреагували українці

Українці з гумором відреагували на "змагання" між кандидатами в президенти України по здачі аналізів.

Новини про це стали настільки популярними, що соцмережі буквально заполонили численні жарти і меми на цю тему.

Примітно, що в стороні від істерії з аналізами кандидатів в президенти не залишилися і медичні лабораторії, які вирішили скористатися ситуацією як маркетинговим ходом. Вони почали пропонувати своїм клієнтам пакет аналізів під назвою "Здоров'я майбутнього президента".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".

Однак у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!