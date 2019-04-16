"Я молю Бога…" Отец Зеленского дал откровенное интервью о сыне и выборах

Родители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были против того, чтобы их сын баллотировался на пост главы государства.

Об этом в интервью "Стране" рассказал отец шоумена Александр Зеленский, отметив, что для них с супругой было неожиданностью, что их сын шел в президенты.

"Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная – это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине – он думает о своих интересах. Это всем понятно. Но когда, вы представьте себе на минуточку, когда на крови детей зарабатывают деньги… Как можно поддерживать такого человека? Это "ля-ля" никому не надо. Я молю Бога, чтобы изменилась Украина. Очень хочу", – поделился он.

Зеленский-старший подчеркнул, что сын с родителями по поводу выдвижения своей кандидатуры не советовался.

"Но я как-то узнал случайно. Вообще он часто советуется, делится с нами, он близкий нам человек. Наверное, чтобы нас не разочаровывать, не говорил. Знал, что мы будем против. Но вообще, по многим вещам, когда ему тяжело на душе, он мне звонит и спрашивает "Папа, как ты считаешь?.." – добавил он.

Александр Зеленский Страна.ua

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