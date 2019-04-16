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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко vs Зеленский: букмекеры назвали явного фаворита 

9.7тЧитать материал на украинском

Разрыв букмекерских ставок на кандидатов второго тура президентских выборов в Украине за неделю вырос: Владимир Зеленский является явным фаворитом.

Так, европейская букмекерская контора bwin принимает ставки на его победу на уровне 1,2 к 1, Петра Порошенко – 4 к 1, тогда как неделю назад они составляли соответственно 1,3 к 1 и 3,3 к 1.

У букмекерской конторы Parimatch ставки на второй срок нынешнего президента упали до 4,5 к 1 с 2,9 к 1. При этом коэффициент на первое место Зеленского в избирательной гонке вырос до 1,2 к 1 с 1,45 к 1.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Еще один букмекер, 1Xbet, понизил ставки на победу Порошенко до 3,46 к 1 с 2,56 к 1 неделю назад, повысив их для Зеленского до 1,112 к 1 с 1,21 к 1.

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У оператора Favorit ставки на президентство Зеленского принимают с коэффициентом 1,18 к 1 по сравнению с 1,35 к 1 в прошлый понедельник, тогда как возможность нынешнего президента обойти своего соперника во втором туре оценивается ставкой 4,1 к 1 против 2,95 к 1 неделей ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно соцопросам, во втором туре президентских выборов в Украине чуть больше половины граждан проголосует за Зеленского – 51% всех опрошенных после первого тура, за Порошенко – 21%.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Неужели наша страна так больна, что проголосует за тупого шута?
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1
5
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Воронов Сергей, она не просто больна. Ее практически нет.
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4
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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3
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Масковським МОКШАМ,сидіть тихенько,і чекать,анонсованого ХУЙЛОЛИКИМ,великого прориву,ВЕЛИКОСКРЄПНИХ РИТУЗІВ, расєйської ПЕДЕРАЦІЇ !!!
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2
0

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