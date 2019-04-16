"Я молю Бога ..." Батько Зеленського дав відверте інтерв'ю про сина та вибори

Батьки кандидата в президенти України Володимира Зеленського були проти того, щоб їх син балотувався на пост глави держави.

Про це в інтерв'ю "Стране" розповів батько шоумена Олександр Зеленський, зазначивши, що для них з дружиною було несподіванкою, що їх син пішов у президенти.

"Для мене це було несподіванкою. Ми з мамою цього не дуже хотіли. Але вже зараз, звичайно, ми вболіваємо за нього. Треба змінити систему. Система брудна – це факт. І той, хто її підтримує, не думає про Україну – він думає про свої інтереси. Це всім зрозуміло. Але коли, ви уявіть собі на хвилиночку, коли на крові дітей заробляють гроші ... Як можна підтримувати таку людину? Це "ля-ля" нікому не треба. Я молю Бога, щоб змінилася Україна. Дуже хочу", – поділився він.

Зеленський-старший підкреслив, що син з батьками з приводу висунення своєї кандидатури не радився.

"Але я якось дізнався випадково. Взагалі він часто радиться, ділиться з нами, він близька нам людина. Напевно, щоб нас не розчаровувати, не говорив. Знав, що ми будемо проти. Але взагалі, по багатьом речам, коли йому важко на душі, він мені дзвонить і питає "Папа, як ти вважаєш?.." – додав він.

Олександр Зеленський Страна.ua

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