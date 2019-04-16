"Порошенко — царь!" Отец Зеленского оправдал агрессию сына в эфире "1+1"

Отец кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, комментируя скандал в эфире телеканала "1+1", заявил, что глава государства перешел грань.

Об этом Александр Зеленский рассказал в интервью "Стране", отметив, что его сын резко поступил с президентом.

"Да. Вова тогда по телефону резко ответил. Но можно объяснить реакцию Вовы и другим фактором. Он все время сдержан. На него льют грязь, а он молчит. Сколько он молчал?! Вы заметьте, он никогда не хамил Порошенко, но есть же какая-то грань! Он этим звонком сказал "до свидания". Порошенко привык же быть барином, царем, он опешил даже. И он же специально пришел в студию, зная, что Владимира нет в стране", – рассказал он.

Зеленский-старший полагает, что Порошенко "цепляется за должность" и лучше бы "мирно передал власть".

"Я вообще удивляюсь, что это за личность такая? А сколько было надежд! Вот что такое красивоговорящий на украинском и английском языках, а, оказывается, внутри еще что-то надо иметь", – считает отец кандидата в президенты.

Александр Зеленский Страна.ua

Также он уверен, что его сыну на посту президента хватит выдержки и смелости для кардинальных изменений в Украине.

"Вот трус он или не трус? Есть примеры. Помните "Танцы со звездами"? Знаете, как он выдержал это? А вы представьте, что это такое. Знаете, ему уколы в спину кололи, и он выиграл (на проекте "Танцы со звездами" Зеленский потянул мышцы. – Ред.). Вся Украина смотрела! Выдержал мальчик. А на сцене выступать все время – это тоже нужно иметь выдержку и смелость", – сравнил Александр Зеленский работу президента с шоубизнесом.

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