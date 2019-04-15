"Разрыв сократился": социолог оценил дебаты Порошенко

Выступление кандидата в президенты Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля поддержит и даже повысит его рейтинг перед вторым туром выборов.

"Я думаю, что выступление Порошенко будет поддерживать его рейтинг и, возможно, немного повысит его. Я думаю, что каждый день мы будем видеть колебания в зависимости от того, как будут вести себя кандидаты", – сказал в комментарии OBOZREVATEL социолог Дмитрий Дмитрук.

По его словам, разрыв между двумя кандидатами будет сокращаться, и это связано не только с деятельностью Порошенко и Зеленского, но и с особенностью мобилизации электората ко второму туру.

"Если посмотреть на результаты первого тура, там довольно подробная социально-демографическая характеристика избирателей каждого из кандидатов, и я думаю, что они придут ко второму туру с разрывом несколько меньше, чем тот, что был в первом туре. В настоящее время, я бы сказал, что разрыв сократился и колеблется в пределах 60% на 40%", – сообщил социолог.

Что касается возможного проведения дебатов 19 апреля, то Дмитрук вообще сомневается в том, что они состоятся. Но даже если кандидаты встретятся, это мало повлияет на выбор украинцев.

"По тому, как все развивающиеся эти дебаты скорее не состоятся, чем состоятся. Во-вторых, они не успеют сильно изменить общественное мнение за два дня до второго тура выборов. Надо будет смотреть, но я думаю, что к тому времени уже будет понятно, кто является победителем. И эти дебаты будут проводиться на содержание своего электората", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты социологического опроса во ко второму туру выборов президента Украины, согласно которому среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% – за Владимира Зеленского, 29% – за Петра Порошенко.

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