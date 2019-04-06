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Вибори президента України 2019

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Вибори президента України: ЦВК вийшла на фінішну пряму

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Центральна виборча комісія України 6 квітня завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

"6 квітня Центральна виборча комісія після перерви продовжила свою роботу в режимі засідання. Для розгляду та подальшої обробки було прийнято протокол про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" окружної виборчої комісії ТВО №180. Таким чином, комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій", — повідомили на сайті ЦВК.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Також там уточнили, що 7 квітня приблизно о 12:00 відбудеться засідання, на якому ЦВК планує встановити офіційні результати першого туру виборів президента України.

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Вибори президента України: ЦВК вийшла на фінішну пряму

Інфографіка: ЦВК

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Місце
Україна
Тег
ЦВК
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