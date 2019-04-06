Вибори президента України: ЦВК вийшла на фінішну пряму

Центральна виборча комісія України 6 квітня завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.
"6 квітня Центральна виборча комісія після перерви продовжила свою роботу в режимі засідання. Для розгляду та подальшої обробки було прийнято протокол про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" окружної виборчої комісії ТВО №180. Таким чином, комісія завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій", — повідомили на сайті ЦВК.
Вибори в Україні
Також там уточнили, що 7 квітня приблизно о 12:00 відбудеться засідання, на якому ЦВК планує встановити офіційні результати першого туру виборів президента України.
Інфографіка: ЦВК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. За підсумками Національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко — 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні.
Таким чином, до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий — 15,95%.
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