Дебаты Зеленского и Порошенко: в ЦИК сделали важное заявление

Теледебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко возможны только в студии Национальной общественной телерадиокомпании.

С таким заявлением выступили в Центральной избирательной комиссии. "Теледебаты за счет средств бюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут..." — сказано в сообщении.

Отмечается, что кандидаты на должность главы государства имеют право проводить предвыборную агитацию в различных форматах исключительно за счет средств избирательных фондов.

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", — заявили в ЦИК.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

У Тимошенко заявили, что готовы рассмотреть предложение Зеленского, поэтому возьмут время на размышления.

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