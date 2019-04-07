Офіційно! ЦВК назвала переможців першого туру виборів

Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України. Представники територіальних виборчих округів регіонів відзвітували про остаточний результат голосування.
Він оголошувався по областях в алфавітному порядку. Представники казали, скільки осіб проголосувало всього, а також перераховували кількість голосів по кожному кандидату.
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П'ятірка лідерів першого туру:
Володимир Зеленський – 30,24% (5713825 голосів)
Петро Порошенко – 15,95% (3014523 голоси)
Юлія Тимошенко – 13,40% (2532230 голосів)
Юрій Бойко – 11,67% (2205974 голоси)
Анатолій Гриценко – 6,91% (1306411 голосів)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко — 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні.
До другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий — 15,95%.
6 квітня ЦВК завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з позначкою "Уточнений" щодо підсумків голосування.
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