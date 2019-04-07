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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Офіційно! ЦВК назвала переможців першого туру виборів

13.6тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України. Представники територіальних виборчих округів регіонів відзвітували про остаточний результат голосування.

Він оголошувався по областях в алфавітному порядку. Представники казали, скільки осіб проголосувало всього, а також перераховували кількість голосів по кожному кандидату.

Офіційно! ЦВК назвала переможців першого туру виборів

скріншот

П'ятірка лідерів першого туру:

  • Володимир Зеленський – 30,24% (5713825 голосів)

  • Петро Порошенко – 15,95% (3014523 голоси)

  • Юлія Тимошенко – 13,40% (2532230 голосів)

  • Юрій Бойко – 11,67% (2205974 голоси)

  • Анатолій Гриценко – 6,91% (1306411 голосів)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Офіційно! ЦВК назвала переможців першого туру виборів

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