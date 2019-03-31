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Выборы президента Украины 2019

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"Что скажете?" В сети ажиотаж после победы Зеленского по экзит-полам

5.8тЧитать материал на украинском

В сети ажиотаж после оглашения результатов Национальных экзит-полов, по которым победу в первом туре одержал шоумен, кандидат Владимир Зеленский.

Блогеры, журналисты и общественные деятели делились мнениями в Facebook. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

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Выборы президента 2019: как голосовали украинцы, фото, видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закончился первый тур выборов президента, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

  • Владимир Зеленский — 30,4%;

  • Петр Порошенко — 17,8%;

  • Юлия Тимошенко — 14,2%. Далее кандидаты в президенты расположились в таком порядке:

  • Юрий Бойко 9,8%;

  • Анатолий Гриценко 7,1%;

  • Игорь Смешко 6,4%;

  • Олег Ляшко 4,8%;

  • Александр Вилкул 4%;

  • Руслан Кошулинский 1,8%;

  • остальные кандидаты набрали менее 1%.

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Кречко Эд
Кречко Эд
А что тут говорить... Пиздец Петру!!! Не сможет кондитер преодолеть такой разрыв.. Если только он не устроит какую-то пакость до второго тура он на это способен иначе его посадят за воровство и покрывание воров у власти..жалко Юлю по человечески.. Неона спокойно пройдет в парламент и намерен Петру задницу!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Гы-Гы-Гы . "славаукрайини"
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