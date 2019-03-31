"Что скажете?" В сети ажиотаж после победы Зеленского по экзит-полам

В сети ажиотаж после оглашения результатов Национальных экзит-полов, по которым победу в первом туре одержал шоумен, кандидат Владимир Зеленский.

Блогеры, журналисты и общественные деятели делились мнениями в Facebook. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закончился первый тур выборов президента, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

Владимир Зеленский — 30,4%;

Петр Порошенко — 17,8%;

Юлия Тимошенко — 14,2%. Далее кандидаты в президенты расположились в таком порядке:

Юрий Бойко — 9,8%;

Анатолий Гриценко — 7,1%;

Игорь Смешко — 6,4%;

Олег Ляшко — 4,8%;

Александр Вилкул — 4%;

Руслан Кошулинский — 1,8%;

остальные кандидаты набрали менее 1%.

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