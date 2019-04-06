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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Розколотий на дві частини: Пономарьов розповів про реакцію Кремля на вибори в Україні

9.6тЧитати матеріал російською

Кремль навряд чи піде на активні провокації проти України після першого туру президентських виборів.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він зазначив, що давно було зрозуміло, якими будуть результати голосування.

"Результати цих виборів були абсолютно передбачувані. Давно говорилось, що пан Зеленський буде на першому місці, діючий президент – на другому, а пані Тимошенко не потрапить у другий тур. Так воно і вийшло. Тому особливої реакції РФ це не викличе", – сказав він.

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Що стосується того, кого Кремль хотів би бачити президентом в Україні, то він наразі розколотий на дві частини, пояснив Пономарьов. Він не впевнений, що Росія зараз щось почне вчиняти по відношенню до Києва.

Розколотий на дві частини: Пономарьов розповів про реакцію Кремля на вибори в Україні

"У Кремлі є люди, які вважають, що діючий президент – це звичне зло і варто, щоб він залишився, а є громадяни, яким навпаки – хто завгодно, тільки б не Петро Олексійович", – сказав російський опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, якими будуть його перші слова при зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним. Спочатку Зшоумен спробував ухилитися від відповіді, поставивши зустрічне запитання представникам ЗМІ. "А що, вже є дата, коли ми зустрічаємося з Путіним?" — сказав шоумен.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А кто такой этот пономарев?
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