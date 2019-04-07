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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Впервые в истории Украины!" Зеленский выступил с важным заявлением о выборах

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за помощь в проведении "честных и прозрачных" выборов в первом туре.

Об этом лидер президентской гонки заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram, после того как в ЦИК официально объявили о выходе во второй тур Зеленского и Порошенко.

"Первый тур прошел прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Хочу поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, нацгвардейца. Отдельно хочу поблагодарить министра Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство и полиция работали не на кандидата конкретного, а на страну. Защищали интересы Украины. Спасибо вам!" — сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Порошенко предложил Зеленскому конкретную дату проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
зеТермос не тільки слуга і СЦИКУН,а ще й зеНаркоман і його просуває Підоросія, це явно...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Срочно требуются люди для заполнения бюллетеней, оплата 50 грн. за штуку. Писать в ЛС.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков сщас...заметался...Может ..дать по яйцам алкашу....и тогда...можно...претендовать...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Сидоров Андрей,замечется он после победы Порошенко да так что в стране места врятли найдется.
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