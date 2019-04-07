"Впервые в истории Украины!" Зеленский выступил с важным заявлением о выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за помощь в проведении "честных и прозрачных" выборов в первом туре.

Об этом лидер президентской гонки заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram, после того как в ЦИК официально объявили о выходе во второй тур Зеленского и Порошенко.

"Первый тур прошел прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Хочу поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, нацгвардейца. Отдельно хочу поблагодарить министра Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство и полиция работали не на кандидата конкретного, а на страну. Защищали интересы Украины. Спасибо вам!" — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Порошенко предложил Зеленскому конкретную дату проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

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