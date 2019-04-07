"Вперше в історії України!" Зеленський подякував Авакову за чесні вибори

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за допомогу в проведенні "чесних і прозорих" виборів у першому турі.

Про це лідер президентської гонки заявив у відеозверненні, опублікованому в Instagram, після того як у ЦВК офіційно оголосили про вихід у другий тур Зеленського та Порошенка.

"Перший тур пройшов прозоро і чесно. Це зазначено усіма спостерігачами Європи, США, ОБСЄ. Хочу подякувати всім співробітникам МВС, кожному поліцейському, рятувальнику, нацгвардійцю. Окремо хочу подякувати міністру Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство й поліція працювали не на кандидата конкретного, а на країну. Захищали інтереси України. Спасибі вам!" — сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

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