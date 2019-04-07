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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Вперше в історії України!" Зеленський подякував Авакову за чесні вибори

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за допомогу в проведенні "чесних і прозорих" виборів у першому турі.

Про це лідер президентської гонки заявив у відеозверненні, опублікованому в Instagram, після того як у ЦВК офіційно оголосили про вихід у другий тур Зеленського та Порошенка.

"Перший тур пройшов прозоро і чесно. Це зазначено усіма спостерігачами Європи, США, ОБСЄ. Хочу подякувати всім співробітникам МВС, кожному поліцейському, рятувальнику, нацгвардійцю. Окремо хочу подякувати міністру Авакову. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство й поліція працювали не на кандидата конкретного, а на країну. Захищали інтереси України. Спасибі вам!" — сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
зеТермос не тільки слуга і СЦИКУН,а ще й зеНаркоман і його просуває Підоросія, це явно...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Срочно требуются люди для заполнения бюллетеней, оплата 50 грн. за штуку. Писать в ЛС.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков сщас...заметался...Может ..дать по яйцам алкашу....и тогда...можно...претендовать...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Сидоров Андрей,замечется он после победы Порошенко да так что в стране места врятли найдется.
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